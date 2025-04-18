Генштаб назвал размер ежегодной потребности ВС РФ в специалистах

Подготовка граждан по военно-учетным специалистам относится к одному из приоритетных направлений обязательной подготовки граждан к военной службе, напомнил замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Анатолий Рощенко

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Ежегодная потребность Вооруженных сил РФ по обеспечению кадрами составляет порядка 80 тыс. специалистов. Об этом сообщил заместитель начальника управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Анатолий Рощенко в ходе заседания совета по военно-патриотическому воспитанию граждан при Совете Федерации.

"Подготовка граждан по военно-учетным специалистам относится к одному из приоритетных направлений обязательной подготовки граждан к военной службе. Она предусматривается для граждан мужского пола, достигших 17-летнего возраста, подлежащих призыву на военную службу и годных к военной службе по состоянию здоровья, физическому развитию, моральным качествам и уровню образования. Такая подготовка в основном проводится в образовательных организациях ДОСААФ России по 15 тыс. военно-учетным специальностям. При этом ежегодная потребность Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов составляет около 80 тыс. специалистов", - заявил Рощенко.

По его словам, в настоящее время совместно с ДОСААФ России проводится работа по расширению перечня военно-учетных специальностей. "Уже в этом году спланировано проведение эксперимента по подготовке специалистов беспилотных систем, инженерных специальностей, а также водолазов", - отметил Рощенко.