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Военное обозрение

Президент Сербии Вучич заявил, что будет в Москве на 9 мая, несмотря на давление Евросоюза

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Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на фактические угрозы властей Европейского союза в адрес тех, кто решит посетить Москву для участия в мероприятиях по случаю 80-летия Победы, сербский лидер Александр Вучич твердо намерен приехать в Россию в эти дни, пишет американское издание Associated Press.

В предстоящий период мы будем находиться под давлением в связи с мероприятием в Москве, в котором мы объявили о своем участии

- заявил Вучич журналистам, добавив, что они примут участие и в «совместной» организации парада.

Ранее британская газета The Daily Telegraph писала, что у Сербии могут возникнуть серьёзные проблемы с перспективой вступления в Евросоюз, если ее лидеры все же поедут на Парад Победы 9 мая в Москву. По словам авторов издания, европейские чиновники уже предупредили об этом Вучича.

Мы должны гарантировать, что они понимают, что определенные решения имеют свою цену. Последствием этого является то, что они не вступают в ЕС

- заявил генеральный секретарь МИД Эстонии Йонатан Всевиов.

Напомним, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас, уроженка той же Эстонии, предупредила о «последствиях» для лидеров стран ЕС, а также представителей тех государств, что хотят стать его членами, которые решат поучаствовать в праздновании 80-летия Дня Победы в России.

Сербия подала заявку на членство в ЕС в 2009 году, а с 2012 является официальным кандидатом на вступление. Из бывших республик союзной Югославии в Евросоюз (цветущий сад...) «удалось» вступить Словении и Хорватии.

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