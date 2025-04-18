19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим

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Стремительно растущий парк китайских истребителей-«невидимок» пятого и шестого поколения, включая J-20, J-35A, J-36 и J-50, представляет собой серьезную угрозу превосходству Америки в воздухе.

Как отмечает американский портал 19FortyFive, программа Китая по созданию малозаметных истребителей продолжает стремительно расширяться: J-20 и J-35A уже поступили на вооружение НОАК, а усовершенствованные истребители шестого поколения, такие как J-36 и J-50, находятся на разных стадиях разработки.

При этом J-20, известный как «Могучий дракон», имеет значительную грузоподъемность и ударный потенциал, в то время как маневренный J-35A обеспечивает превосходные характеристики воздушного боя. Кроме того, будущие самолеты шестого поколения, такие как J-36 и J-50, могут обладать системами управления беспилотниками, гиперзвуковыми вооружениями и беспрецедентными возможностями уклонения от радаров.

Поскольку проекты четырех китайских истребителей-«невидимок» по своим характеристикам соответствуют передовым американским самолетам, США рискуют потерять свое технологическое преимущество. Для того чтобы сохранить свое превосходство в воздухе, Вашингтону потребуется инвестировать значительные средства в технологии истребителей следующего поколения.

Авторы опубликованного в американском издании материала отмечают, что США и их союзники должны осознать, что, если дело дойдет до столкновений с Китаем с применением авиации, Пекин будет обладать очевидным преимуществом, поскольку китайская промышленность массово выпускает новейшие истребители-«невидимки», значительно опережая Запад.