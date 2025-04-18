Марочко считает, что поставки вооружений из ФРГ не повлияют на продвижение ВС РФ

Военный эксперт отметил, что возможные поставки крылатых ракет Taurus Украине ухудшат отношения Германии и России

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Никакие поставки западного вооружения, в том числе и дальнобойных крылатых ракет Taurus из ФРГ на Украину, не смогут сдержать продвижение российских войск. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко, комментируя заявления главы германского оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера.

Ранее Паппергер в интервью газете Handelsblatt заявил, что поставки Киеву крылатых ракет Taurus не изменят ситуацию на фронте.

"Это тот редкий случай, когда я вынужден согласиться (c главой концерна Rheinmetall - прим. ТАСС), потому что действительно уже никакие поставки западного оружия не изменят ход сражений на линии боевого соприкосновения. <…> Уже украинские боевики применяли все только, что им поставили, и вместе с тем ежедневно Министерство обороны России заявляет об улучшении [ситуации] и продвижении наших войск. И на регулярной основе мы освобождаем населенные пункты на разных участках. Так что здесь немец, как говорится, открыл секрет Полишинеля", - сказал Марочко в эфире радио "Комсомольская правда".

Также он выразил уверенность, что возможные поставки крылатых ракет Украине ухудшат отношения Германии и России.

13 апреля лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который в мае, как ожидается, возглавит новое правительство Германии, допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования передачи этого оружия с партнерами в Евросоюзе. Он утверждал, что украинские военные находятся в оборонительном режиме, но, по его мнению, должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских сил. В частности, в этом контексте он упомянул Керченский мост.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине, однако дальность германо-шведских ракет больше. Как напомнил 28 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, Москва неоднократно предупреждала, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.