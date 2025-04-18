Может попасть на Украину: Минобороны Британии заявляет об успешном испытании нового типа электронного оружия против роев дронов

Источник изображения: topwar.ru

Лондон успешно завершил испытания перспективной системы RapidDestroyer, способной нейтрализовать группы беспилотников с помощью направленных радиочастотных импульсов.

Как пишет Financial Times со ссылкой на заявление Министерства обороны Великобритании, в ходе тестирования этот новый тип электронного оружия продемонстрировал высокую эффективность, уничтожив в общей сложности более 100 дронов, включая одновременную нейтрализацию двух групп по восемь беспилотных летательных аппаратов.

На этом фоне в британском военном ведомстве подчеркивают, что новая технология особенно эффективна против роев дронов, которые все чаще применяются для атак на стратегические объекты.

В материале говорится, что разработанный международным консорциумом во главе с французским оборонным гигантом Thales, RapidDestroyer представляет собой мобильный комплекс, размещаемый в кузове грузовика. Заявлено, что система способна поражать БПЛА на высоте до 1 км, а один выстрел стоит менее 10 пенсов.

Источник изображения: topwar.ru

При этом существенным минусом новейшей разработки является её высокая энергоемкость.

Впрочем, с решением данного вопроса у Великобритании, скорее всего, проблем не возникнет. Ранее сообщалось, что британское Минобороны провело успешное испытание новейшей лазерной системы, также требующей большого количества энергии.

К слову, о последней. После успешного тестирования британского лазера, о появлении аналогичного оружия под названием «Тризуб» заявили и в Киеве. При этом авторы статьи подчёркивают, что вышеупомянутая система RapidDestroyer, вероятно, также скоро появится на вооружении у ВСУ.