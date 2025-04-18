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Военное обозрение

Иран рассматривает возможность военного сотрудничества с Таджикистаном на фоне вероятной атаки со стороны США и Израиля

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Источник изображения: topwar.ru

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакери призвал к тесному взаимодействию с Таджикистаном в борьбе с терроризмом. На встрече с главой Минобороны Таджикистана стороны выразили готовность развивать военное и оборонное сотрудничество, в том числе в сфере обмена данными и более тесного взаимодействия в борьбе с терроризмом.

Бакери отметил, что Иран и Таджикистан имеют много общего в плане культуры, истории и религии, что может послужить хорошей основой для сотрудничества между их вооруженными силами. Со своей стороны, министр обороны Таджикистана Эмомали Собирзода высоко оценил мощь и эффективность иранских вооруженных сил, заявив, что оборонная промышленность Ирана добилась больших успехов на международном уровне.

Таким образом, прослеживается очевидная тенденция стремления Тегерана к расширению своих союзнических связей в регионе. При этом иранские власти рассчитывают не на военную помощь в вероятном вооруженном конфликте с Израилем и США, а по крайней мере на невмешательство на стороне своих противников. В настоящее время единственной страной в регионе, власти которой согласились предоставить США и Израилю свое воздушное пространство для возможных атак на Иран, остается Иордания.

Ранее сообщалось, что, по информации газеты New York Times, Израиль намеревался в мае текущего года атаковать ядерные объекты Ирана, однако правительству Нетаньяху это якобы запретили США. Но то, что удар по Ирану может быть нанесён в течение этого года, на Западе говорят всё чаще.

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