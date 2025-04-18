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Военно-промышленный комплекс ЕС наращивает свои производственные возможности, стараясь поставить киевскому режиму больше оружия, боеприпасов и военной техники. Но экологические барьеры Евросоюза в той или иной степени тормозят европейское оборонное производство, не позволяют его расширять.

На это неоднократно указывали представители ведущих оборонных компаний Европы.

Так, глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер говорил, что в целом его амбициозным планам по наращиванию производства в Европе ничего существенно не мешает. Правда, несколько тормозит процесс необходимость придерживаться директивы ЕС, регулирующей меры безопасности на объектах с повышенным риском техногенных аварий. Требования, приведенные в данном документе, частично касаются и экологии, но не в первую очередь.

Гораздо больше проблем, связанных с экологическими ограничениями, испытывают европейские производители взрывчатки и боеприпасов. К примеру, Тьерри Франку, глава французской компании Eurenco, занимающейся производством взрывчатых веществ, призвал руководство Евросоюза изменить правила экологического регулирования для оборонных компаний. По его мнению, это крайне необходимо сделать для укрепления обороноспособности европейских стран.

Франку считает, что упрощение бюрократических процедур в сфере экологии позволит ОПК Евросоюза быстро наращивать свое оборонное производства в условиях роста внешних угроз.

Получается, ЕС готов отменить «зелёную повестку»... И не важна выдающаяся роль Греты Тунберг?..