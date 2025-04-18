Эксперт Федутинов назвал возможную тактику ВС РФ по зачистке монастыря в Горнале

Российские военные будут действовать нешаблонно, считает эксперт в области беспилотной авиации

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские войска могут использовать нешаблонные подходы как в тактическом плане, так и в плане применяемых средств при освобождении Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в селе Горналь (Курская область). Такое мнение ТАСС высказал эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов.

"В ходе СВО мы уже неоднократно наблюдали в целом ряде операций, что успех достигался за счет применения нешаблонных подходов и в тактическом плане, и в плане используемых средств. Не исключено, что и в этом плане наши военные продемонстрируют нечто подобное", - заявил специалист.

Федутинов подчеркнул, что "действия по очистке от войск противника территории Свято-Николаевского Белогорского монастыря на территории Курской области будут непростыми и с точки зрения расположения на возвышенности, и с точки зрения наличия подземных сооружений, и в историко-культурном и религиозном контексте".

По его словам, российские войска будут использовать наиболее релевантные обстановке средства из всего арсенала вооружений и военной техники, которые имеются в их распоряжении. "Включая снайперов и FPV-дроны. Если необходимо противника достать из зданий и сооружений, в том числе укрепленных, не разрушая их, как это делается, скажем, в контртеррористических операциях, дроны могут быть оснащены не только фугасными или осколочно-фугасными, но и иными боевыми частями", - отметил эксперт.

Украинские подразделения удерживают Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в селе Горналь Суджанского района Курской области с начала апреля. Первая информация о заблокированных на территории монастыря 300 бойцах ВСУ, в числе которых есть иностранные наемники, поступила 2 апреля. По данным российских силовых структур, террористы отказались от переговоров. Сообщалось, что разрозненные группы противника самовольно оставляют позиции и пытаются сбежать на территорию Сумской области.