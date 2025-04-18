Войти
Интерфакс-АВН

Россия должна наращивать лидерство в сфере ядерной космической энергетики - Путин

131
0
0
Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: rostec.ru

Москва. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию космической отрасли поставил задачу и далее наращивать безусловное лидерство России в сфере ядерной космической энергетики.

"Важная тема - отечественная ядерная космическая энергетика. В рамках нацпроекта необходимо обеспечить качественный шаг вперед в ее реализации. Имею в виду создание электрореактивных двигателей, других систем, необходимых для автономной работы на различных космических объектах", - сказал Путин на совещании в среду.

На первый взгляд, по его словам, в данном случае речь идет о задачах будущего.

"Но на самом деле по этой тематике в практической плоскости активно работают все ведущие космические державы. И добавлю, что созданные еще советскими учеными ядерные энергетические установки уже эксплуатировались на орбите. На современном этапе с учетом передовых материалов, новых технологий для реализации этих сложных проектов открываются качественно иные, принципиально новые большие возможности. Безусловное лидерство России в этой сфере нужно наращивать и далее", - сказал Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.04 02:14
  • 8431
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 18.04 01:08
  • 3
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 17.04 09:16
  • 1
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"
  • 17.04 01:58
  • 1
Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)
  • 16.04 15:59
  • 1
Последний из могикан и летающие "китайцы": чем разочаровывают самолеты США 6-го поколения
  • 16.04 15:54
  • 1
Названа способная повлиять на ход СВО российская разработка
  • 16.04 15:43
  • 1
Управляемый из Москвы FPV-дрон «Овод» поразил объект ВСУ в ДНР
  • 16.04 13:54
  • 1474
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало