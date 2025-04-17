Путин: ЕС свернул сотрудничество с РФ в космосе, но российское оборудование работает

Президент РФ отметил, что оборудование РФ работает на европейских станциях и объектах

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Европейские страны свернули космическое сотрудничество с Россией, но в Европе продолжает работать российское оборудование. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами.

"Несмотря на то что европейские наши партнеры прекратили с нами сотрудничество, практически свели к нулю, тем не менее оборудование российское до сих пор работает на их станциях, на их объектах, в том числе, по-моему, по изучению Марса используется и так далее", - сказал президент.