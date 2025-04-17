Tencent: Путин объявил о выделении 8,4 триллиона рублей на развитие ВМФ

Россия начала уделять больше внимания развитию ВМФ, пишет Tencent. В прокси-войне на Украине страны НАТО уже показали свою ограниченную эффективность, поэтому создание мощного флота при поддержке Китая станет серьезным сдерживающим фактором для Запада в будущем.

Блог Tencent: "У ничего не говорит" (邬话不说)

Российско-украинский конфликт близится к завершению, и президент России Владимир Путин может, наконец, сконцентрироваться на военном строительстве. Российский лидер объявил о выделении 8,4 триллиона рублей на развитие Военно-морского флота (ВМФ) в течение ближайших десяти лет, в том числе на строительство новых кораблей с целью противодействия новым угрозам и вызовам. Путин отметил, что строительство ВМФ на протяжении многих лет продвигалось хорошо: за последние пять лет было построено 49 кораблей. Темпы действительно быстрее, чем у американцев.

В этой новости кроются некоторые соображения относительно будущих войн. Хотя в украинском конфликте ВС РФ не ведет прямых боевых действий с НАТО, офицеры альянса продемонстрировали невысокую эффективность — даже ниже, чем у офицеров ВСУ. Если однажды в будущем между РФ и НАТО вспыхнет конфликт, российской армии будет достаточно, чтобы справиться со слабой Европой. Сейчас самое подходящее время для того, чтобы обратить свое внимание на другие направления. Мощь ВМФ РФ в значительной степени будет определять будущий ход событий в мире.

Если посмотреть на карту Арктики, то все остальные семь стран региона, за исключением России, являются странами-членами НАТО. В попытках усилить свое присутствие в Арктическом регионе президент США Дональд Трамп сосредоточился на продвижении своего плана по "аннексии Гренландии". Россия является безусловным лидером в Арктике, но на фоне роста напряженности в регионе, Москве нужно принимать дальнейшие меры для усиления своего флота. Сейчас Россия совместно с Китаем осваивают Арктику и проводят там военные учения. От того, насколько ВС РФ и КНР объединят усилия на этом направлении, зависит, сколько в будущем стороны получат региональных преимуществ.

Конечно, нельзя с уверенностью сказать, что Китай и Штаты будут воевать в Тихом океане и что российский ВМФ обязательно будет участвовать в возможном конфликте, но наращивание Москвой военно-морской мощи само по себе уже является твердым сдерживающим фактором для Вашингтона и Запада в целом.

Создание сильного флота за короткий промежуток времени является непростой задачей. И теоретически промышленные мощи Китая могут предоставить России поддержку в вопросе судостроения, так как Пекин может получить выгоду от энергоресурсов и полезных ископаемых, необходимых для строительства. Таким образом, стороны смогут взаимовыгодно сотрудничать.

Комментарии читателей

Старый Чжэн

Усиление мощи российского флота снизит нагрузку на ВМС Китая. Противниками Китая в Индо-Тихоокеанском регионе являются США, Япония, Австралия, Индия, Южная Корея, Тайвань и другие страны, и военно-морскую мощь каждой страны нельзя недооценивать. Кроме того, Франция, Великобритания, Германия, Италия, Канада и некоторые другие страны НАТО также время от времени подбираются к порогу Китая с целью демонстрации силы. Если российский флот будет достаточно силен, он сможет сдерживать НАТО в Европе и сдерживать Японию, Австралию, Южную Корею и другие страны Азии.

Фьючерсы

России и Китаю лучше всего объединиться, чтобы усилить совместимость ВС. А стратегические ядерные силы и противолодочная оборона станут дополнительными сдерживающими факторами.

ET

Штаты не могут позволить России развиваться. Россия — крупнейшая по площади и ресурсам страна мира. Если такая страна еще больше усилит свою мощь, США не смогут спать спокойно, а Европа тем более.

Каждый день

Такая военная держава, как Россия, вряд ли передаст свою оборонную промышленность Китаю. РФ и КНР выгоднее сейчас стоять спина к спине для противостояния США.