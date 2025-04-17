После «исхода» американцев из Жешува в ВСУ стали обсуждать «некоторые проблемы» с поставками авиатоплива для «украинских» F-16

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На Украине продолжается расследование недавней потери истребителя F-16. Напомним, что самолёт был сбит российской ПВО, при этом пока не уточняется, каким именно средством – ЗУР наземного комплекса или ракетой класса «воздух-воздух».

Вынося за скобки внутриукраинские «разборки» из серии «что делать и кто виноват», стоит обратить внимание на тот факт, что на Украине активизировалось обсуждение «топливного» вопроса касательно западной боевой авиации. Ввиду того, что номенклатура самолётов иностранного производства у ВС ВСУ стала шире (французские «Миражи» в том числе), вопрос авиатоплива приобретает особый характер.

Если верить сообщениям украинских медиа, то авиационное топливо для тех же F-16 на Украине не производится. Всё последнее время его завозили в основном из Польши. Истребителей американской разработки у ВСУ не так много, поэтому обычно хватало относительно небольших партий из Жешува. Теперь американские военные жешувский аэродром Ясенка покинули. В связи с этим польская сторона решила, что авиатопливо можно и приберечь – «для себя».

Соответственно, появляются сведения о том, что с поставками авиатоплива из Жешува для самолётов F-16 Воздушных сил ВСУ возникли «некоторые трудности». При этом пока нет достоверных и гарантированных сведений о том, что самолёты эти точно находятся на территории Украины, а не, например, в той же Польше, где и заправляются.

Но если ВСУ используют польский «авиакеросин» для F-16 и если их истребители действительно находятся на Украине, то цистерны с топливом, отправляющиеся в сторону украинской границы из Жешува – очевидная цель. Несколько топливных цистерн на минувшей неделе были уничтожены на аэродромах ВСУ в Полтавской и Хмельницкой областях. Было ли там именно топливо для F-16, вопрос пока открытый.