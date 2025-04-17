Посол РФ: поставки Taurus Киеву будут означать "новое качество" в отношениях с ФРГ

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев обратил внимание, что украинские солдаты не могут управлять этим дальнобойным оружием

ЗЕЛОВ /Германия/, 16 апреля. /ТАСС/. Возможные поставки Германией Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus не приведут к изменениям на поле боя и будут означать "совершенно новое качество" в российско-германских отношениях. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

"Я думаю, что если такое случится, это будет весьма недальновидный шаг, поскольку, во-первых, это не приведет ни к каким изменениям на поле боя", - отметил он. Это, по его словам, может только затянуть конфликт и приведет к дальнейшим жертвам. "В-третьих, это может означать совершенно новое качество в наших отношениях с Германией, потому что украинские солдаты, насколько известно, это признают даже иностранные военные эксперты, не могут управлять этим дальнобойным оружием", - подчеркнул дипломат.

"Означает ли это, что у ракет будут стоять немецкие солдаты или офицеры, но если это так, хотя все политики это категорически отрицают, то это действительно будет новое качество в отношениях", - констатировал посол РФ, добавив, что "это качество будет совершенно неблагоприятное".

Вместе с тем Нечаев выразил надежду на то, что "здравомыслящие политики в Германии услышали необходимые сигналы, которые дал президент России Владимир Путин на этот счет, сделают из этого соответствующие выводы и не допустят эскалации".

В минувшее воскресенье лидер ХДС Фридрих Мерц, который в мае, как ожидается, возглавит новое правительство Германии, допустил поставку крылатых ракет Taurus Киеву при условии согласования передачи этого оружия с партнерами в Евросоюзе. Он утверждал, что украинские военные находятся в оборонительном режиме, но, по его мнению, должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских сил. В частности, в этом контексте он упомянул Керченский мост.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине, однако дальность германо-шведских ракет больше. Как напомнил 28 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, Москва неоднократно предупреждала, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.