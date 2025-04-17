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Интерфакс-АВН

Минобороны КНР критикует планы США увеличить расходы на оборону до $1 трлн

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Пентагон
Пентагон.
Источник изображения: © Austin Nooe/ Shutterstock/ FOTODOM

Пекин. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - В Минобороны Китая считают, что США, планируя увеличение расходов на оборону, демонстрирую враждебный настрой, сообщает в среду The Global Times.

"Мы надеемся, что США оставят свою одержимость идеей гегемонии как можно скорее и признают, что необоснованное использование силы не сделает Америку снова великой, а напротив - окажет катастрофическое влияние на жителей США и всего мира", - сказал представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган.

"Запредельный размер оборонного бюджета США в очередной раз подтверждает их враждебный настрой и их веру в то, что результаты достигаются при помощи силы", - прокомментировал он намерения Вашингтона выделить на оборонный бюджет $1 трлн.

Чжан Сяоган отметил, что у США "огромный госдолг, но правительство продолжает тратить средства на производство вооружений".

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Страны
Китай
США
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