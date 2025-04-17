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Военное обозрение

Французский генерал: ВСУ теряют больше людей, чем им удается компенсировать в рамках мобилизации

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Источник изображения: topwar.ru

Проводимая киевским режимом мобилизация не в состоянии компенсировать потери украинской армии. Об этом заявил французский генерал в отставке Доминик Делавард.

Украинская армия продолжает удерживать позиции, но у нее остается все меньше резервов, что в итоге может привести к обвалу фронта на одном из участков. Не прямо сейчас, но в ближайшее время. Все дело в том, что ВСУ теряют на поле боя больше живой силы, чем им удается набрать в рамках мобилизации. У ВС РФ другая ситуация, у них приток новобранцев перекрывает потери, которые неизбежны в боевых действиях.

Мы видим, что сегодня Россия, конечно же, продолжает свои наборы и рекрутирует больше людей, примерно тысячу в день. Да, тысячу в день, сравнимо больше с тем, сколько она теряет на поле боя. Таким образом, она усиливается. С другой стороны, украинцы теряют на фронте больше людей, чем им удается набрать.

- приводит ТАСС слова генерала.

По мнению француза, дисбаланс между ВС РФ и ВСУ с каждым днем все больше и больше, что в итоге приведет или к обвалу фронта, или к потере Киевом еще больших территорий, поскольку украинцам придется отступать. Сейчас русские не торопятся, они берегут свои силы, постепенно истощая Украину. И когда наступит момент, они пойдут вперед, ускоряясь день ото дня. Время играет российской армии на руку, оно на стороне Москвы.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Компании
Минoбороны РФ
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