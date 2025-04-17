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Военное обозрение

ВС РФ в зоне СВО успешно применили ФАБы с повышенной точностью и устойчивостью к воздействию РЭБ

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные начали использовать в зоне специальной военной операции авиационные бомбы, оснащенные усовершенствованными модулями наведения «Комета». Кадры с результатами применения новых боеприпасов активно распространяются российскими околовоенными пабликами.

Военкоры подчёркивают, что модернизированные ФАБы демонстрируют повышенную устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и отличаются высокой точностью попадания. На опубликованных кадрах виден кучный прилет трех боеприпасов по цели, зафиксированный с борта беспилотника.

Источник изображения: topwar.ru

Сообщается, что отзывы с передовой о работе обновленных «Комет» носят исключительно положительный характер.

Напомним, что разработка московского ВНИИРТ «Прогресс» прошла значительную эволюцию с момента представления первой версии шестнадцать лет назад. Современная модификация обеспечивает надежный прием сигналов как GPS, так и ГЛОНАСС даже в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия.

Эксперты отмечают, что массовое производство таких систем наведения способно существенно изменить ситуацию на линии соприкосновения. По оценкам военкоров, при налаживании выпуска сотен модулей ежедневно российские войска могут получить значительное преимущество в точности авиаударов в ближайшие месяцы.

Пока противник не приспособится к борьбе с нашими обновлёнными бомбами.

Впрочем, к тому времени может появиться следующая модификация «Кометы».

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