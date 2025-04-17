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Военное обозрение

ВМС США получили первые три беспилотных надводных катера противоминной защиты от компании Bollinger

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Источник изображения: topwar.ru

Американская судостроительная компания Bollinger Shipyards поставила Военно-морским силам США первые три беспилотных надводных катера противоминной защиты (MCM USV), сообщает издание Naval Today.

MCM USV предназначены для выполнения задач траления, поиска и обезвреживания мин в прибрежных зонах, стратегических проливах и потенциально заминированных морских коридорах, где мины представляют собой серьезную угрозу свободе судоходства.

Эти операции ранее осуществлялись пилотируемыми кораблями класса МСМ-1 Avenger и вертолётами MH-53E Sea Dragon, которые выводятся из эксплуатации.

Отмечается, что работающий без экипажа MCM USV значительно снизит риск для персонала в опасных водах, где имеется минная угроза.

Каждый MCM USV оснащен несколькими системами доставки полезной нагрузки (PDSS). К ним относятся системы для разминирования и поиска мин с возможностью интеграции будущих полезных нагрузок.

Компания Bollinger Shipyards строит морские беспилотники, поставленные ВМС, на своем заводе в Локпорте, штат Луизиана. Текущий контракт с ВМС включает в себя девять катеров с возможностью приобретения еще восемнадцати.

Эта веха демонстрирует способность Bollinger создавать сложные системы нового поколения, отвечающие меняющимся потребностям наших военно-морских сил

- заявил гендиректор компании Бен Борделон.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CH-53
Компании
Bollinger Shipyards
Проекты
БПЛА
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