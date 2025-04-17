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Военное обозрение

Увеличивающие дальность применения FPV-дронов беспилотные ретрансляторы «Пересмешник» начали поступать в зону СВО

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Источник изображения: topwar.ru

Российские военные в зоне СВО начали применять дроны-ретрансляторы, позволяющие увеличить дальность применения ударных FPV-дронов и других беспилотников. Об этом рассказали разработчики из конструкторского бюро «Стратим».

Беспилотные ретрансляторы «Пересмешник» начали поступать в зону СВО и уже применяются российскими войсками. Применение таких дронов позволяет значительно увеличить радиус действия беспилотников, а также скрыть место нахождения оператора БПЛА от противника. Как пояснили разработчики, дрон-ретранслятор зависает над одной точкой, ретранслируя сигнал. Делает он это на высоте 100-150 метров, хотя может подняться и выше. Заявленный потолок — 500 метров.

Он может это делать без помощи глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), с помощью одной камеры

— приводят «Известия» слова основателя компании с позывным Оби-Ван.

По своей сути «Пересмешник» — это летающая платформа, на которой установлен ретранслятор видео- и радиосигнала. На открытой местности «Пересмешник» усиливает сигнал на дальность до 10 км, в городской застройке — на 5 км. Время нахождения в воздухе заявлено в 40 минут. Дрон может нести полезную нагрузку в 1 кг, подниматься на высоту 500 метров и развивать скорость до 40 км/час.

Между тем несколько дней назад украинские паблики писали, что российский FPV-дрон впервые с начала СВО добрался до города Запорожье, от которого до линии фронта чуть меньше 30 км.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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