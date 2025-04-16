США начнут поэтапный вывод войск из Сирии в течение двух месяцев - СМИ

Иерусалим. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - США проинформировали Израиль о намерении в течение двух месяцев приступить к постепенному выводу американского контингента из Сирии, передает во вторник Ynet.

"Как стало известно Ynet, представители служб безопасности США проинформировали руководство спецслужб Израиля, что поэтапный вывод войск из Сирии начнется в течение двух месяцев", - сообщает портал.

По его данным, Израиль ранее пытался воспрепятствовать подобному развитию событий, но не преуспел. Тем не менее руководители спецслужб Израиля продолжают оказывать давление на Вашингтон, чтобы американские войска остались в Сирии.

В декабре 2024 года в Пентагоне заявляли, что в Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих.