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Интерфакс-АВН

США начнут поэтапный вывод войск из Сирии в течение двух месяцев - СМИ

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Конвой армии США в Сирии
Конвой армии США в Сирии.
Источник изображения: invoen.ru

Иерусалим. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - США проинформировали Израиль о намерении в течение двух месяцев приступить к постепенному выводу американского контингента из Сирии, передает во вторник Ynet.

"Как стало известно Ynet, представители служб безопасности США проинформировали руководство спецслужб Израиля, что поэтапный вывод войск из Сирии начнется в течение двух месяцев", - сообщает портал.

По его данным, Израиль ранее пытался воспрепятствовать подобному развитию событий, но не преуспел. Тем не менее руководители спецслужб Израиля продолжают оказывать давление на Вашингтон, чтобы американские войска остались в Сирии.

В декабре 2024 года в Пентагоне заявляли, что в Сирии находятся около 2 тыс. американских военнослужащих.

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Израиль
Сирия
США
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