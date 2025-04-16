Подготовка к войне с Россией во льдах и снегах (The New York Times, США)

NYT: Финляндия и США проводят совместные арктические учения

Крупнейшие военные державы мира готовятся к "зимней войне", пишет NYT. Трамп отдаляется от НАТО и ведет себя на редкость приветливо с Россией — теперь европейские лидеры всерьез опасаются, что их бросят. Особенно страшно финнам: они активно развивают свои арктические силы.

Президент Трамп, может, и переворачивает отношения с НАТО и Россией с ног на голову, однако зимние учения показали, что сотрудничество двух армий идет своим чередом.

Срочное сообщение от финских сил обороны: на нас напали — нужна помощь.

Сотни американских солдат из новой арктической дивизии погрузились в самолеты в Фэрбанксе на Аляске. Пролетев над Северным полюсом, они приземлились на аэродроме Рованиеми на севере Финляндии. Солдаты быстро распаковали свои автоматические карабины М-4, ракетные установки и ленточные пулеметы и отправились в тихие заснеженные леса, облачившись в белые маскхалаты и водонепроницаемые ботинки.

Разумеется, все это были всего лишь учения, начавшиеся в середине февраля. Однако такой сценарий считается все более вероятным. Из-за перемены климата и таяния льдов Арктика, еще недавно самая отдаленная и забытая часть света, становится все доступнее — и может стать ареной для споров. Крупнейшие военные державы мира — США, Россия, Китай и некоторые страны Европы — все готовятся к зимней войне.

"Прошло всего пять или шесть лет с тех пор, как мы все отошли от глобальной войны с терроризмом", — сказал канадский бригадный генерал Роберт Макбрайд, один из координаторов учений.

"Арктические страны начинают осознавать стратегическую важность, — сказал он. — Теперь Арктика вышла на первое место".

Недавние учения прошли на фоне странного поворота в мировых делах. Президент Трамп отдаляется от НАТО и ведет себя на редкость приветливо с Россией, а европейские лидеры всерьез обсуждают, как возродить собственную оборонную промышленность, если Америка от них отвернется. Еще несколько месяцев назад это было вовсе немыслимо.

Но как минимум на этой промерзшей земле ничего не изменилось: ни военное сотрудничество с США, ни образ России как растущей угрозы.

Финляндия воевала с Советским Союзом во Второй мировой войне, и Россия была и остается врагом. "Есть старая финская поговорка, — объяснил финский военный чиновник Янне Куусела, — Россия возьмет все, что не прибито гвоздями".

Отношения Америки с Финляндией, одним из новичков альянса НАТО, кажутся прочными. Президент Трамп недавно играл в гольф с ее президентом Александром Стуббом. После этого он похвалил его мастерское владение клюшкой и заявил: "Я с нетерпением жду укрепления партнерства".

В ходе битвы в снегу обе стороны славно потрудились. Финны ловко наступали и зигзагами крались по лесу на длинных узких лыжах. Американцы установили пулеметы на небольших пологих сопках и вырыли окопы в снегу. Обе стороны признали, что арктическая война отличается от обычной.

"Это как в космосе, — сказал американский полковник Кристофер Броули, — никто не придет тебе на выручку. И сама окружающая среда может тебя убить".

Главное правило — не мокнуть. Финский солдат Джексон Крайтс Видеман рассказал об изнурительном испытании, через которое проходят все бойцы. Со всем своим снаряжением и к тому же на лыжах они ныряют в прорубь в реке и должны выбраться наружу — не замерзнув и не утонув.

В тот день было 36 градусов мороза. У него было около двух минут на то, чтобы снять промокшую одежду и переодеться, пока не наступит обморожение. Пальцы не слушались.

"Пришлось просить товарищей помочь с молниями", — объяснил он.

Крайтс Видеман, наполовину финн, наполовину американец, был призван в финскую армию несколько месяцев назад. Финляндия — одна из немногих западных демократий, где действует всеобщий призыв. Страна с небольшим населением в 5,6 миллиона человек и самой протяженной границей с Россией из всех стран НАТО (1 330 километров) недавно увеличила расходы на оборону.

Финские военные эксперты утверждают, что вблизи этой границы раньше базировались десятки тысяч российских солдат — но были уничтожены на Украине. Финны считают, что пройдет от пяти до десяти лет, прежде чем эта угроза возобновится. Однако еще до спецоперации на Украине, говорят финны, Россия вкладывалась в свои арктические силы, дорабатывала танки для оптимальной работы в мороз и проектировала новые транспортные средства для переброски войск.

Этим же занимаются и США. В 2022 году они назначили базирующуюся на Аляске 11-ю воздушно-десантную дивизию своим первым и единственным арктическим подразделением. Ее личный состав испытывает новую униформу и обкатывает комплекты боевых лыж.

В ходе учений американцы продемонстрировали новую гусеничную машину, которая вгрызалась в крутые ледяные склоны. Солдаты получили усиленный паек для холодной погоды — более калорийный, поскольку больше энергии тратится на согрев.

Летом воевать в Арктике едва ли проще. Первая проблема — солнце: оно никогда не заходит. Поэтому преимущество, которое западным военным дают приборы ночного видения, сводится на нет.

Во-вторых, когда лед тает, грунт становится невероятно мягким. Для северной Финляндия характерна очень пересеченная местность: друг друга сменяют густые леса, сопки, болота, реки, озера и топи. Во многих отношениях зимой передвигаться проще.

В ходе военных учений наступающая сторона воспользовалась замерзшими реками как шоссе. Солдаты мчались по ним с оружием за спиной. Казалось, что командиры довольны учениями — и особенно рады, что нет нужды говорить о политике.

На вопрос, что он думает про чрезмерное дружелюбие Трампа к России, финский генерал Сами-Антти Такамаа ответил: "Меня это вообще не тревожит".

"Американская воздушно-десантная дивизия только что прибыла с Аляски, — заключил он. — Вот что для меня важно".

Автор: Джеффри Геттлмен (Jeffrey Gettleman) — международный корреспондент из Лондона, освещающий мировые события. Работает в The New York Times более 20 лет