Рособоронэкспорт впервые организует российскую экспозицию на выставке IQDEX 2025 в Ираке

ЦАМТО, 15 апреля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) впервые организует экспозицию российской продукции военного назначения на Международной выставке по безопасности, оборонной и военной промышленности IQDEX 2025 (19-22 апреля, Багдад).

Выставка проводится ежегодно с момента ее основания в 2012 году под патронажем премьер-министра Ирака и главнокомандующего вооруженными силами Ирака, а также при поддержке министерств обороны, внутренних дел и торговли страны.

"Ирак – один из ключевых партнеров Рособоронэкспорта на Ближнем Востоке. Здесь хорошо знают и ценят российскую военную технику. Вооруженные силы страны эксплуатируют, в том числе, танки Т-90 и Т-72, БМП-3, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А, вертолеты Ми-35 и Ми-28, самолеты Сухого, стрелковое оружие. Это вооружение помогло Ираку отстоять суверенитет страны в противостоянии многочисленным террористическим группировкам, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – Сегодня Рособоронэкспорт рассчитывает на активизацию военно-технического сотрудничества с Ираком. В ходе IQDEX 2025 предложим вооруженным силам и другим силовым ведомствам страны новую российскую продукцию, прошедшую проверку в реальных боевых условиях и модернизированную по ее результатам".

IQDEX – региональная оборонная выставка, на которой представлены новейшие технологии в области вооружения и военной техники для Сухопутных войск, ВМС и ВВС. Это уникальная платформа для установления и укрепления отношений с представителями деловых кругов, предприятий Ирака и вооруженных сил всего региона.

Для удобства навигации и комфорта посетителей экспозиция Рособоронэкспорта будет построена в концепции 6 тематических зон.

Тактическое управляемое ракетное оружие – ПТРК.

Разведывательные БЛА и барражирующие боеприпасы – демонстрация российских беспилотных систем.

Комплексы динамической защиты – элементы защиты бронетехники, включая решетчатые экраны и элементы динамической защиты.

Современные стрелковые комплексы – новейшие образцы оружия для армии и спецподразделений.

Средства безопасности.

В каждом сегменте будет представлен ряд ключевых экспонатов.

Среди противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Рособоронэкспорт покажет "Корнет-ЭМ" на шасси защищенного автомобиля "Тайфун-К" и носимо-возимый комплекс – высокоточное средство для поражения бронетехники и укрепленных объектов. Они будут представлены в натурном виде в рамках стенда. Для ПТРК "Корнет-ЭМ" Рособоронэкспорт представит на выставке новую ракету "Булат", способную поражать технику с толщиной брони до 250 мм за динамической защитой. Эта продукция разработана и производится "Высокоточными комплексами" Госкорпорации Ростех.

В зоне беспилотных авиационных систем (БЛА) и барражирующих боеприпасов будут демонстрироваться разведывательные комплексы с БЛА, в том числе "Орлан-10Е" и S-350M "Скат", а также барражирующие боеприпасы для поражения наземных целей с высокой точностью "Куб-Э" и новейший "Куб-2Э" от Концерна "Калашников".

Современное стрелковое оружие:

- Линейка автоматов Калашникова АК-203, АК-15 и АК-15К, АК-19, АК-308, а также снайперская винтовка Чукавина и ручной пулемет РПЛ-7.

- Пистолет-пулемет ППК-20 и подствольный гранатомет ГП-46.

Комплексы защиты и безопасности:

- РБ-504П-Э – система борьбы с БЛА, обеспечивающая защиту от дронов-разведчиков и ударных аппаратов.

- Средства обнаружения взрывных устройств NR-PMD и Adler), средство поиска устройств негласного съема информации (NR-2000) и специальная тепловизионная оптика ("Деймос", "Фобос" и "Титан").

"Всю представленную на IQDEX 2025 продукцию Рособоронэкспорт готов поставлять партнерам России, а также собирается обсудить совместное и лицензионное производство, совместные разработки новых образцов на территории заказчика", – добавил А.Михеев.

Эти вопросы будут обсуждаться в рамках деловой программы выставки с представителями Министерства обороны, Министерства внутренних дел и других силовых структур, обеспечивающих безопасность и суверенитет Ирака.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".