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ТАСС

InsideOver: реакция Запада на удар в Сумах говорит о попытке срыва переговоров

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Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области
Украинский танк в районе российско-украинской границы в Сумской области.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

По данным портала, таким образом Запад лишь стремится расширить рамки войны

РИМ, 15 апреля. /ТАСС/. Негативная реакция ряда западных политиков и медиа на российский удар по военнослужащим ВСУ в Сумах свидетельствует о целенаправленных усилиях по подрыву инициатив администрации президента Дональда Трампа по поиску мирных решений украинского конфликта. Об этом пишет автор портала InsideOver Давиде Малакариа.

Он проводит параллель с организованной Киевом провокации в Буче в 2020 году, которая была медийно поддержана на Западе, что, по сути, осложнило переговоры в Стамбуле. "Определенные механизмы имеют привычку повторяться", - продолжает он. Автор также отмечает, что "Сумы попадают в западные новостные потоки, которые совершенно игнорируют убийства [со стороны ВСУ] в Донбассе или зверства в Курской области, также как и гибель гражданских жителей от БПЛА или ракет на российской территории". По его мнению, таким образом Запад лишь стремится расширить рамки войны.

Ранее посольство РФ в Италии, комментируя заявление западных политиков и публикации в СМИ, отметило что "в Риме думают не о правде, справедливости и мире, а о защите полностью скомпрометировавшего себя преступного режима Зеленского".

ВС России 13 апреля нанесли удар двумя ракетами "Искандер-М" по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы "Северск" ВСУ в Сумах. В результате уничтожены более 60 украинских военнослужащих. В Минобороны отметили, что Киев продолжает использовать население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с военными в центре города. 

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