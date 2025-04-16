"Русские чувствуют себя как в апреле 1945 года: они верят, что победа у них в руках" (Neue Zürcher Zeitung, Швейцария)

Эксперт Райснер: русские верят, что победа у них в руках

Русские чувствуют себя как в апреле 1945 года. Они уверены, что победа уже у них в руках, заявил в интервью NZZ австрийский военный эксперт Маркус Райснер. Запад должен либо оказать Украине дополнительную поддержку, либо как можно скорее закончить конфликт, потому что время работает на Путина.

Интервью с военным экспертом Маркусом Райснером

NZZ: Господин Рейснер, наступление России замедлилось. В марте площадь, захваченная российскими войсками, составила всего 130 квадратных километров — это самый незначительный показатель с июня 2024 года. Что это значит?

Маркус Райснер: Было бы преждевременно судить о ситуации в целом. Ключевую роль играет погода. В настоящее время на Украине наступила очередная "распутица". Это видно и по актуальным видео: несмотря на то, что передвижения моторизованных соединений продолжаются, весенняя грязь сильно ограничивает такие операции.

Русские почти полностью вернули территорию под Курском. Это позволяет им перегруппировать войска и перебросить их на другие направления. Когда "распутица" закончится, наступления российских войск продолжатся с прежней интенсивностью.

— Где чаще всего можно ожидать наступательных действий?

— На фронте есть ряд районов, благоприятных для российского наступления, от Сумской области на севере через Донбасс до юга Запорожской области. Например, русские могут попытаться отбить значительную по площади территорию на северо-востоке Харьковской области. Ситуация на этом участке очень неблагоприятна для украинцев, поскольку российские войска находятся на флангах. В случае крупного наступления одновременно из Волчанска и из района Купянска украинцам пришлось бы отступить.

—Однако русские уже много месяцев наталкиваются на серьезное сопротивление на этих двух фронтах.

— Восток Украины пересекают множество рек. Поэтому борьба за форсирование этих рек занимает центральное место. У российских войск ушло много времени, но им удалось переправиться через реку Оскол к северу от Купянска и сформировать плацдармы. Если удастся подтянуть необходимые силы, возможно, получится осуществить наступление с двух флангов, о котором говорилось выше.

Большой ошибкой будет измерять военный успех завоеваниями территорий. Ведь боевые действия ведутся на истощение. Это означает, что успех определяется не территориальными завоеваниями, а расходом ресурсов. Когда у одной из сторон заканчиваются ресурсы, все может закончиться очень быстро.

— Значит ли это, что время работает в пользу русских?

— Совершенно верно. Ключевой вопрос заключается не в том, как долго русские смогут продержаться, а в том, как долго продержится Украина.

— Не связана ли ошибка в мышлении также с западными военными доктринами, которые предполагают проведение операций в высоком темпе?

— Для нас характерна англосаксонская военная доктрина, которая разработана на основе опыта Второй мировой войны и ориентирована на то, чтобы поставить противника на колени путем нанесения быстрых ударов. В войне против Ирака США начали боевые действия с массированного первого удара, а затем стремительно продвигались вперед. Того же ожидали и от России в начале конфликта на Украине. Когда российским войскам не удалось быстро продвинуться к Киеву, Москву преждевременно объявили неудачницей. Но российская военная доктрина, как и когда-то советская, предусматривает немедленный переход к войне на истощение в случае неудачного наступления.

— Если время работает в пользу России, что это значит для текущих переговоров о прекращении огня?

— Войны всегда заканчиваются, когда либо одна сторона вынуждена капитулировать из-за военных неудач, либо обе стороны осознают бесполезность продолжения вследствие истощения. Решающим фактором является то, кто первым признает, что больше не в состоянии продолжать конфликт. США, самый важный союзник Украины, решились на этот шаг. Это выгодно Путину, ведь он не стал действовать в этом направлении первым, хотя сам может оказаться на грани провала. Теперь он может наблюдать за тем, как другая сторона пытается усадить его за стол переговоров.

— Смогут ли американцы добиться подобного прорыва?

— Пока администрации Трампа нечем угрожать Путину, у нее ничего не получится. США ясно дали понять, что хотят мира и спокойствия в Европе, чтобы сконцентрироваться на Китае. В этой ситуации Россия ждет, на какие уступки пойдут американцы. Трагедия заключается в том, что Европа вообще не играет никакой роли, потому что русские не воспринимают ее всерьез.

Так что переговоры о прекращении огня ни к чему не приводят. Зачем русским присоединяться к ним? Это просто игра на время. Они говорят, что в принципе согласны, но предъявляют "список требований", которые необходимо выполнить. Так проходит неделя за неделей, а российские бомбы, ракеты и беспилотники продолжают падать на территорию Украины.

—Наносит ли американская стратегия переговоров ущерб Украине?

— Об этом можно судить по одному только поведению Путина. Если сравнивать с прошлым, он выглядит гораздо более уверенным в себе. Примечательно и заявление о том, что этой весной будет мобилизовано рекордное количество военнослужащих — 160 тысяч человек. Грубо говоря, русские чувствуют себя как на Зееловских высотах в апреле 1945 года, глядя на Берлин: они верят, что победа уже в их руках.

Хотя арсеналы России пустеют, она может продержаться еще два-три года. Москва ведет этот конфликт не в одиночку. Китай поставляет важные комплектующие для оборонной промышленности, Иран — беспилотники, а Северная Корея — миллионы артиллерийских снарядов. Индия также пополняет карманы России, покупая сырье. Особенно не заинтересован в установлении мира Китай, потому что тогда Трамп, как и было озвучено, сфокусируется на Восточной Азии.

— Сможет ли Украина продолжать борьбу без американской помощи?

— Со стратегической точки зрения вопрос заключается в том, смогут ли ее оборонная промышленность и население продержаться долгое время. Поэтому авиаудары России направлены, прежде всего, на промышленность и инфраструктуру. Значит, самое важное, что необходимо поставить Украине, — это системы ПВО средней и большой дальности. Без поставок из США есть риск, что Украина останется позади. Ее отважная оборона на фронтах не будет иметь решающего значения, если она не сможет защитить собственное население и поддерживать функционирующее производство вооружения. ЕС прилагает все усилия, но этого недостаточно.

— Тем не менее, в украинской промышленности наблюдаются успехи, например, в производстве беспилотников малой и большой дальности, а теперь даже крылатых ракет. Этого недостаточно?

— Делается многое, но все зависит от уровня. Даже если Украина будет производить до миллиона FPV-дронов в год, это не та система вооружения, которая принесет победу на стратегическом уровне. Атаки дальнобойных беспилотников в глубине России тоже впечатляют, но каждая боевая система должна давать ощутимый эффект. После более чем года украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы можно сказать, что причиненный ущерб существенно уступает доходам, которые Россия продолжает получать от реализации нефти.

— Вы упомянули о брешах в украинской противовоздушной обороне. Насколько эта проблема актуальна для европейцев?

— Когда в ноябре Россия впервые применила ракету средней дальности "Орешник", это имело весьма символический эффект за пределами Украины: "Орешник" упал под очень крутым углом с расстояния около 1500 километров. В Европе нет защиты от такой ракеты. Для этого нужны специальные системы ПВО, которые есть только у США и Израиля в виде систем Thaad и Arrow соответственно. Мы совершенно не готовы.

По собственным оценкам, НАТО может защитить только 5% своего воздушного пространства в Восточной Европе. Например, ни одну из батарей Patriot, которые Германия и другие европейские страны поставили на Украину, не заменили. Если сопоставить небольшое количество этих систем в Европе и размеры континента, то можно понять, насколько слаб этот "щит".

— Так не слишком ли рискованно отправлять европейские войска на Украину для соблюдения режима прекращения огня? Такой контингент будет подвержен угрозе воздушных ударов со стороны России.

— Именно поэтому европейские правительства оказались в затруднительном положении. С одной стороны, они хотят противостоять Москве и проводят встречи на высшем уровне. С другой стороны, они просят американцев о поддержке для планируемых сил обороны. "Коалиции согласных" без поддержки Совета Безопасности ООН существовали и раньше, но США всегда принимали в них участие и гарантировали необходимую военную мощь. Теперь же в Вашингтоне считают, что вопрос о силах обороны Украины — это забота европейцев. Так кто гарантирует, что Россия не нападет на европейские войска? И, прежде всего, как европейцы отреагировали бы на такое нападение?

— Вы уже упомянули, что европейцы не смогут защититься от ракет "Орешник". Но это подвергло бы Россию риску открытой войны с Западной Европой.

— Основная проблема заключается в том, что Кремль пойдет на крайние меры для достижения своих целей на Украине, а Запад не готов к этому. Если Европа и Америка не хотят дать Украине то, что ей нужно для победы, то конфликт следует прекратить как можно скорее. Все остальное было бы просто безнравственным. Либо вы соглашаетесь быть заложником России — но тогда вам придется открыто сказать об этом украинцам. Либо вы говорите России: "Хватит!" — и идете до конца. Но тогда возникает вопрос, чем все это закончится. Отступит ли Путин или произойдет эскалация, потому что Россия тоже пойдет до конца? Никто не знает ответа, потому что мы всего лишь "пшик" в масштабе истории. Мы ступаем на неизведанную территорию.

— Что эта неопределенность означает для Европы, в том числе для Швейцарии?

— Всем нам необходимо восстановить способность к сдерживанию. Иначе Россия не станет воспринимать нас всерьез и сможет поступать с нами так, как захочет. В последние годы в вопросах политики безопасности Европа вела себя слишком наивно. То, что европейцы сейчас пытаются добиться единства, — это хорошо. Но именно здесь в игру вступает гибридная война русских: они пытаются укрепить все силы, которые противоречат этому мышлению. Они изображают наращивание военной мощи как заговор оружейных компаний, которые хотят вытащить деньги из карманов людей. Подобно тому, как советские спецслужбы использовали движение за мир на Западе в 1970-х годах, Путин сегодня находит достаточно "полезных идиотов" в Европе.

— Даже при самом благоприятном сценарии Европа не сможет обеспечить необходимые меры по сдерживанию до следующего десятилетия. Нападет ли Россия до этого времени?

— Я не верю, что российская 1-я гвардейская танковая армия войдет в Центральную Европу. Россия гораздо успешнее ведет гибридную войну, раскалывая общественность в Европе. Массированной атакой на Центральную Европу Кремль, возможно, поспособствует тому самому единству, которого стремится избежать. Но вполне возможно, что удары России будут нанесены по периферии на востоке. Поэтому суровая реальность такова: в краткосрочной перспективе европейцы должны прийти к взаимопониманию с США, потому что американцы — единственные, кто может защитить нас от агрессии.

— Нуждается ли Европа в ядерном оружии в качестве средства сдерживания?

— Это как раз одна из тех дискуссий, которые нам предстоит провести. Ядерное оружие — самая страшная система вооружения из когда-либо созданных. Впрочем, если мы очевидно вернулись в XIX век и отдельные страны используют свой ядерный арсенал для шантажа других, то мы должны этому противостоять. Необходимо либо решить это путем переговоров, либо создать потенциал для сдерживания.

Авторы: Георг Хеслер (Georg Häsler), Андреас Рюэш (Andreas Rüesch)