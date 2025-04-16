Нарышкин: РФ в полном объеме выполняет мораторий на атаки на энергообъекты

Как уточнил директор СВР, Украина ежедневно нарушает соглашение

МИНСК, 15 апреля. /ТАСС/. Россия выполняет обязательства по мораторию на атаки по энергообъектам в полном объеме, Украина же каждый день наносит удары. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

"Россия в полном объеме выполняет свои обязательства, но со стороны украинской армии это нельзя сказать. Более того, практически каждый день наносятся удары по объектам энергетической инфраструктуры России", - сказал он.

"Мы понимаем, что администрация и руководство Украины хотят продолжения, военного продолжения конфликта. И понимаем, почему. Только в таких условиях нынешняя киевская власть останется в своих кабинетах и не будет отвечать за преступные решения перед своим народом", - отметил Нарышкин.

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию на Украине. Путин согласился с предложением на 30 дней отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и отдал приказ Минобороны РФ. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение остановить атаки на энергетические объекты.

По сообщениям российского Минобороны, киевский режим продолжает в одностороннем порядке наносить удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на публичные заявления о поддержке моратория. Москва продолжает придерживаться договоренностей.