Войти
Военное обозрение

«Умереть — этого мало»: Экс-главком ВСУ Залужный призвал украинцев быть готовыми «умереть и убивать» ради Украины

237
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Умереть за Украину — этого мало, нужно еще быть готовым убивать. С таким призывом к студентам обратился экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Прописавшийся в Лондоне в качестве посла Украины Залужный по видеосвязи обратился с напутственной речью к студентам на открытии Украинской школы управления. Говоря о сегодняшнем конфликте, он призвал студентов не бояться войны, а быть готовыми «умереть и убивать» ради Украины, потому что только «умереть — этого мало».

Война — это твой выбор принять два важных решения. Не испугаться умереть, а значит быть готовым к самопожертвованию. Такое решение каждый должен принять, кто присоединяется к вооруженной борьбе. Но умереть за Украину — этого мало. Нужно еще принять второе решение — быть готовым убить.

— заявил экс-главком.

Стоит отметить, что тема «умереть за Украину» у Залужного весьма популярна, он постоянно ее поднимает. В ноябре прошлого года он прибыл на один из полигонов в Восточной Англии, где проходили подготовку украинские военные. В своем обращении к ним он посоветовал «не бояться смерти», заявив, что шансов выжить на поле боя у них практически нет.

Помните, что война становится все более жестокой с каждым днем. Она почти не оставляет шансов на выживание. Научитесь не бояться смерти, не бояться смотреть врагу в глаза. Вам нужно будет убивать без колебаний. Когда вы увидите врага, убейте его прежде, чем он попытается убить вас или вашего товарища.

— добавил Залужный.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 22:41
  • 8413
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 22:05
  • 1
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало
  • 15.04 17:19
  • 0
Цена политических решений в Польше
  • 15.04 14:08
  • 1
"Proкосмос" назвал еду в тюбиках самой популярной "космической" продукцией
  • 15.04 10:54
  • 1
Боевые лазеры в космосе – таков ответ Америки на российский гиперзвук (Bloomberg, США)
  • 15.04 02:15
  • 0
Ответ на ""Боевой утенок": главные особенности бомбардировщика Су-34"
  • 15.04 00:31
  • 0
Ответ на "Москве и Минску скрывать нечего: манёвры «Запад» – традиционно оборонительные учения"
  • 15.04 00:22
  • 1
Ветераны СВО способны усилить российское влияние в Африке
  • 14.04 22:39
  • 76
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 14.04 17:24
  • 0
СПИНИ: Сообщения о заболевании EVALI в Томской области не подтвердились
  • 14.04 16:18
  • 1
В ВМС США отменили разработку гиперзвуковой ракеты HALO, стелс-эсминцы Zumwalt снова остаются без современного оружия