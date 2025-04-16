«Умереть — этого мало»: Экс-главком ВСУ Залужный призвал украинцев быть готовыми «умереть и убивать» ради Украины

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Умереть за Украину — этого мало, нужно еще быть готовым убивать. С таким призывом к студентам обратился экс-главком ВСУ Валерий Залужный.
Прописавшийся в Лондоне в качестве посла Украины Залужный по видеосвязи обратился с напутственной речью к студентам на открытии Украинской школы управления. Говоря о сегодняшнем конфликте, он призвал студентов не бояться войны, а быть готовыми «умереть и убивать» ради Украины, потому что только «умереть — этого мало».
— заявил экс-главком.
Стоит отметить, что тема «умереть за Украину» у Залужного весьма популярна, он постоянно ее поднимает. В ноябре прошлого года он прибыл на один из полигонов в Восточной Англии, где проходили подготовку украинские военные. В своем обращении к ним он посоветовал «не бояться смерти», заявив, что шансов выжить на поле боя у них практически нет.
— добавил Залужный.