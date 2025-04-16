«Умереть — этого мало»: Экс-главком ВСУ Залужный призвал украинцев быть готовыми «умереть и убивать» ради Украины

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Умереть за Украину — этого мало, нужно еще быть готовым убивать. С таким призывом к студентам обратился экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Прописавшийся в Лондоне в качестве посла Украины Залужный по видеосвязи обратился с напутственной речью к студентам на открытии Украинской школы управления. Говоря о сегодняшнем конфликте, он призвал студентов не бояться войны, а быть готовыми «умереть и убивать» ради Украины, потому что только «умереть — этого мало».

Война — это твой выбор принять два важных решения. Не испугаться умереть, а значит быть готовым к самопожертвованию. Такое решение каждый должен принять, кто присоединяется к вооруженной борьбе. Но умереть за Украину — этого мало. Нужно еще принять второе решение — быть готовым убить.

— заявил экс-главком.

Стоит отметить, что тема «умереть за Украину» у Залужного весьма популярна, он постоянно ее поднимает. В ноябре прошлого года он прибыл на один из полигонов в Восточной Англии, где проходили подготовку украинские военные. В своем обращении к ним он посоветовал «не бояться смерти», заявив, что шансов выжить на поле боя у них практически нет.

Помните, что война становится все более жестокой с каждым днем. Она почти не оставляет шансов на выживание. Научитесь не бояться смерти, не бояться смотреть врагу в глаза. Вам нужно будет убивать без колебаний. Когда вы увидите врага, убейте его прежде, чем он попытается убить вас или вашего товарища.

— добавил Залужный.