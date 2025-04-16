Рубио и Келлог советуют Трампу ужесточить позицию в отношении Москвы - СМИ

Вашингтон. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Некоторые высокопоставленные сотрудники администрации президента США Дональда Трампа рекомендуют ему придерживаться более жесткого подхода в отношении Москвы по украинскому конфликту, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их данным, в группу тех, кто советует Трампу "занимать более жесткую позицию в отношении требований, которые Москва предъявляет Киеву по территориальным уступкам", входят госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник по Украине Кит Келлог.

Кроме того, как пишет издание, ряд членов администрации считает, что Трампу нужно "более скептически относиться к заявлениям о желании Москвы мирно урегулировать конфликт с Украиной".

Однако, как отмечают источники, Трамп "пока по-прежнему стоит на стороне спецпосланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который считает, что президент России Владимир Путин хочет достичь мира".

На прошлой неделе Уиткофф встретился в Санкт-Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии президент США отметил, что у спецпосланника "были хорошие встречи, связанные с российско-украинскими отношениями".

Сам Уиткофф ранее в эфире Fox News заявил, что уверен в возможности достижения сделки по Украине. В ответ на вопрос ведущего о том, "намечается ли сделка с Россией" по украинскому кризису, Уиткофф сказал: "Вы использовали хорошее слово - намечается. Да, я в этом уверен".