Противник: профессионализма оператора FPV-дрона обычно недостаточно, чтобы поразить цель в виде кроссового мотоцикла

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Военные эксперты обсуждают реалии современных боёв в зоне специальной военной операции. Противник публикует данные о «мотоциклетных» атаках российских подразделений в районе населённого пункта Шевченко на западе ДНР. Утверждается, что российские подразделения задействовали не менее 40 вооружённых штурмовым оружием мотоциклистов.

Из публикаций украинских военных в сети:

Они проскакивают минные поля. Да и в любом случае противотанковые мины на них не подействуют. И профессионализма операторов FPV обычно недостаточно, чтобы поразить такую цель как кроссовый мотоцикл, движущийся на скорости 130 км/ч.

Отмечается, что большинство FPV-дронов, которыми обладают подразделения БПЛА ВСУ, имеют максимальную скорость до 120 км/ч. Если говорить о скорости в 140 км/ч, то это например, DJI FPV. Соответственно, мало разогнать дрон до предельной скорости, нужно ещё и провести боковой или встречный маневр, чтобы мотоциклиста поразить.

Одновременно с этим обращается внимание на использование штурмовых троек. Противник делится «эмоциями» о том, что ему зачастую приходится «вываливать весь огонь» на малую штурмовую группу, а потом выясняется, что таких групп – несколько десятков, заходящих в село сразу с нескольких направлений. Причём в малые пешие группы зачастую превращаются и те самые мотоциклисты, добирающиеся до места ведения непосредственно прямого боя.