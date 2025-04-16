Лавров: Россия не обращается ни к кому с просьбами отменить введенные против нее санкции

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия не просит отменить введенные против нее санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если Вы следите за дискуссией в нашем обществе, то знаете, что мы не бегаем ни за кем, не просим отменить санкции", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсант".

Министр отметил, что "у нас есть мощная группа лидеров общественного мнения, которые считают, что отмена санкций будет губительна".

"Потому что чиновники либеральных взглядов тут же постараются свернуть все эти достижения по импортозамещению, суверенизации нашей экономики, производства, по обеспечению безопасности в тех сферах, от которых зависит развитие государства: военная, продовольственная, технологическая безопасность", - добавил Лавров.

По словам главы МИД РФ, "зреет опасение, что сейчас эти "хитрые" американцы вдруг отменят санкции, и тут же заполонят наш рынок услугами и технологиями, на которых мы обожглись".

"История с гражданскими самолетами до сих пор не нормализована. Двойная регистрация, запчасти, двигатели, говорят, что нам ничего не дадут, мол, пусть у нас умирает авиационная промышленность. Наверное, никто из нормальных людей этого не хочет", - заявил Лавров.

Он отметил, что "никакой глобализации мировой экономики больше не существует, она была разрушена".

"Причем не (президентом США Дональдом) Трампом, а (экс-президентом США Джозефом) Байденом, когда он вводил санкции и сделал их единственным инструментом своей внешней политики", - пояснил министр.

Лавров также заявил, что "фрагментация мировой экономики началась задолго до сегодняшнего дня, а ускорение ей предало использование Байденом доллара как оружия для наказания невиновных".

"Когда появились тенденции к созданию альтернативных платежных платформ и стали набирать силу расчеты в национальных валютах, не зря Трамп перед выборами и после выборов говорил, что одним из преступлений - хуже, чем преступление, и ошибок Байдена явилось его использование доллара как оружия. Тем самым он подорвал доверие к этому платежному средству и заложил "мину замедленного действия", которая обязательно когда-то "грохнет", - пояснил он.

По словам главы МИД РФ, Трамп "понимает, какую роль играет доллар и вообще бумажная часть мировой экономики в положении США в мире, в обеспечении их главенствующей роли".

"После этих тарифов кто-то потерял 50 млрд долларов только потому, что учетные книги и компьютеры, где это всё это происходит, отреагировали на изменение реальности в обычной жизни, где было сказано, что они будут брать с нас деньги", - заявил Лавров, подчеркнув, что "виртуальная глобализация доказала свою неустойчивость".

"Биржи накачивают этими фьючерсами, а потом всё это рушится и из этого делается трагедия. Этот период проходит", - заявил российский министр.

Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, удалось ли уже в рамках контактов с представителями США "сформулировать ключевые параметры будущего всеобъемлющего соглашения по Украине", Лавров заявил: "Сразу ответ на последний вопрос - нет".