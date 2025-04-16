Лавров: Россия не разваливала инструменты контроля над вооружениями и не станет ничего предлагать США по теме стратстабильности

Лавров: Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность в случае, если стратегическая ситуация в мире не изменится

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями и не отказывалась, в отличие от США, от признания взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборонительными системами, поэтому не намерена выступать со своей стороны с какими-либо предложениями по теме стратегической стабильности, заявил в интервью газете "Коммерсант" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы знаем, как обеспечить обороноспособность нашего государства на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится. (...) Мы за равную безопасность и потому что мы признаем взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными системами. Эта взаимосвязь давным-давно взломана (...) США... С тех пор они стали создавать противоракетные оборонные средства, создавать и ракеты средней и меньшей дальности, которые размещаются по всему миру: и в Европе, и в Юго-Восточной Азии по периметру границ России и Китая. Американцы, трамповская администрация на эту тему сказала: давайте садиться втроем с Китаем... Нам они ничего не предлагают. Мы тоже не будем предлагать никому ничего, потому что мы не разваливали инструмент контроля над вооружениями", - сказал Лавров, отвечая на вопрос издания о том, чего можно ожидать после истечения ДСНВ в феврале 2026 года.

Россия не разваливала договор СНВ-3, от базовых принципов, без которых он бы не мог состояться, отказалась администрация Байдена, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.