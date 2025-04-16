Войти
Интерфакс-АВН

Лавров: Россия не разваливала инструменты контроля над вооружениями и не станет ничего предлагать США по теме стратстабильности

216
0
0
Участник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Участник двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Лавров: Россия знает, как обеспечить свою обороноспособность в случае, если стратегическая ситуация в мире не изменится

Москва. 15 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия не разрушала инструменты контроля над вооружениями и не отказывалась, в отличие от США, от признания взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборонительными системами, поэтому не намерена выступать со своей стороны с какими-либо предложениями по теме стратегической стабильности, заявил в интервью газете "Коммерсант" министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы знаем, как обеспечить обороноспособность нашего государства на случай, если стратегическая ситуация в мире не изменится. (...) Мы за равную безопасность и потому что мы признаем взаимосвязь между стратегическими наступательными и оборонительными системами. Эта взаимосвязь давным-давно взломана (...) США... С тех пор они стали создавать противоракетные оборонные средства, создавать и ракеты средней и меньшей дальности, которые размещаются по всему миру: и в Европе, и в Юго-Восточной Азии по периметру границ России и Китая. Американцы, трамповская администрация на эту тему сказала: давайте садиться втроем с Китаем... Нам они ничего не предлагают. Мы тоже не будем предлагать никому ничего, потому что мы не разваливали инструмент контроля над вооружениями", - сказал Лавров, отвечая на вопрос издания о том, чего можно ожидать после истечения ДСНВ в феврале 2026 года.

Россия не разваливала договор СНВ-3, от базовых принципов, без которых он бы не мог состояться, отказалась администрация Байдена, подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
СНВ-3
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.04 02:04
  • 3
Названа новая задача Су-35С
  • 16.04 01:46
  • 4
Последнее китайское: в КНР испытывают бомбардировщик шестого поколения J-36
  • 15.04 22:41
  • 8413
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 15.04 22:05
  • 1
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 15.04 21:30
  • 0
Причина провалов (скажу мягче - фатальных слабостей) западной военной аналитики (и не только "публичной").
  • 15.04 20:15
  • 1
«DEFENDER 25»: начало
  • 15.04 17:19
  • 0
Цена политических решений в Польше
  • 15.04 14:08
  • 1
"Proкосмос" назвал еду в тюбиках самой популярной "космической" продукцией
  • 15.04 10:54
  • 1
Боевые лазеры в космосе – таков ответ Америки на российский гиперзвук (Bloomberg, США)
  • 15.04 02:15
  • 0
Ответ на ""Боевой утенок": главные особенности бомбардировщика Су-34"
  • 15.04 00:31
  • 0
Ответ на "Москве и Минску скрывать нечего: манёвры «Запад» – традиционно оборонительные учения"
  • 15.04 00:22
  • 1
Ветераны СВО способны усилить российское влияние в Африке
  • 14.04 22:39
  • 76
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 14.04 17:24
  • 0
СПИНИ: Сообщения о заболевании EVALI в Томской области не подтвердились
  • 14.04 16:18
  • 1
В ВМС США отменили разработку гиперзвуковой ракеты HALO, стелс-эсминцы Zumwalt снова остаются без современного оружия