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ТАСС

Лавров: большинство в ЕС и НАТО "кисло" относятся к идее миротворцев на Украине

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Военнослужащие ВС Великобритании
Военнослужащие ВС Великобритании.
Источник изображения: Антон Денисов/РИА Новости

Глава МИД РФ отметил, что "политическое урегулирование они все равно откладывают на потом"

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Большая часть стран Евросоюза и НАТО "кисло" относятся к идее размещения миротворческих сил на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Премьер-министр Великобритании Кир Стармер с президентом Франции Эмманюэлем Макроном "носятся" с этой идеей миротворцев, собирают "коалицию желающих". К этой идее уже присягнули прибалты. Конечно, куда же без них. Но большинство стран Евросоюза и НАТО к этому "кисло" относятся, - указал министр. - Они говорят, что хорошо, что будет какая-то линия соприкосновения. Главное - прекратить конфликт. Но политическое урегулирование они все равно откладывают на потом".

"Вступают в силу вопросы нашего президента [РФ Владимира Путина]: что будете делать, пока это перемирие вдруг гипотетически "объявится" без прочного урегулирования? Будете вооружать, помогать принудительно мобилизовывать бедных украинцев, за которыми носятся и из туалетных кабинок "вырывают" на глазах матерей, запихивают в автомобили ТЦК?", - продолжил он.

Лавров обратил внимание на слова спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога, который заявил, что сейчас ведется много разговоров про миротворцев. "Их надо ввести в ту часть, которая находится за Днепром, то есть, подразумевая, что до Днепра надо "смириться" и не будет там никакой территориальной целостности. Будет, а вернее уже было, самоопределение народа, - отметил он. - Предлагает на правом берегу Днепра сделать "зоны ответственности" что-то вроде Берлина, как было после Второй мировой войны. Пошел шум и крик". 

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