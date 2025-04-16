«На замену МиГ-29К»: ВМС Индии покупают 26 французских истребителей Rafale-M, чтобы модернизировать авиакрыло авианосцев Vikrant и Vikramaditya

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Правительство Индии одобрило планировавшуюся закупку истребителей Rafale-M (Marine) в количестве 24 штук для ВМС. Это соглашение прокомментировал аналитик по вопросам обороны в ведущей компании по обработке данных и аналитике GlobalData Удайини Аакунур:

ВМС Индии намерены значительно усилить свои возможности воздушного боя на авианосцах с помощью самолетов Rafale Marine от французской компании Dassault. Сделка включает 22 одноместных самолета Rafale-M и 4 двухместных учебных варианта, адаптированных для морских операций. Эти самолеты будут выполнять полеты с двух индийских авианосцев: INS Vikrant и INS Vikramaditya, обеспечивая критически важную авиационную поддержку и защиту активов страны в регионе Индийского океана.

Самолеты Rafale-M оснащены современной бортовой электроникой, радиолокационными системами и способны нести широкую номенклатуру боеприпасов, включая ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности и противокорабельное оружие.

Кроме этого, Rafale-M совместимы с системой Short Take-Off but Arrested Recovery (STOBAR) индийских авианосцев, что делает эти машины, как пишет западная пресса, идеальными для военно-морского развертывания, а также ключевым активом для операций в открытом море.

Многие аналитики видят в этой закупке ответ на растущую стратегическую обеспокоенность по поводу расширения военно-морского присутствия Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Военно-морские силы НОАК очень быстро реформировали свои авианосные операции, в которых используют авианосцы отечественного производства. Судна типа «Шаньдун» и недавно спущенных на воду авианосцев типа «Фуцзянь» успешно вошли в структуру ВМС НОАК.

Основных причин для такой обеспокоенности Индии по поводу недостаточно оснащенных ВМС две. Первой является регулярное китайское патрулирование вблизи, что называется, узких мест Индийского океана, таких как Малаккский пролив. Второй же является усиление дружественных и партнерских связей КНР с соседями Индии, такими как Шри-Ланка и Пакистан.

Индия закупкой Rafale-M старается модернизировать своё авиакрыло авианосцев, котором состоит из МиГ-29К.