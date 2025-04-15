Москве и Минску скрывать нечего: манёвры «Запад» – традиционно оборонительные учения

После начала специальной военной операции на Украине руководство Литвы в разы ужесточило антироссийскую и антибелорусскую риторику. Из Вильнюса постоянно слышны заявления об «угрозе с Востока» и необходимости «укрепления» восточного же фланга НАТО. Потенциальную угрозу национальной безопасности литовские политики видят как со стороны России, так и со стороны Беларуси, которая её поддерживает.

Разумеется, что в этой связи предстоящее совместное белорусско-российское учение «Запад-2025» вызывает нешуточные фобии в Литовской Республике и у остальных лимитрофов. На днях министр иностранных дел республики Кястутис Будрис заявил, что «будет осуществляться контроль за подготовкой и общим сценарием учений». При этом он подчеркнул, что Литва «обязательно быстро отреагирует на любые ситуации». «Когда рядом идёт военное движение, вероятность того, что что-то будет нарушено, возрастает. Это естественно, в этом случае мы бы так же отреагировали», – заявил он.

Не исключено, что Будрис вспомнил, как в конце марта вблизи литовского полигона Пабраде трое американских военнослужащих утопили бронированную ремонтно-эвакуационную машину и сами утонули вместе с ней, а четвёртый солдат был обнаружен недалеко от места, где потом была найдена бронемашина. Но, вероятнее всего, глава литовского МИДа имел в виду «нарушения» другого рода, потому как поделился планами по использованию результатов наблюдения «со стороны» за учением «Запад-2025». «На основе этого мы сможем сделать выводы о том, к чему готовится Россия: повысить ли взаимодействие с Беларусью, как это делалось ранее, или отработать определенные уроки, извлеченные на Украине, с другими силами и посмотреть, как это можно направить на НАТО, или послать нам сильный сигнал, либо подготовиться к возможным другим сценариям», – заявил Будрис.

Возможно, если бы политика страны-соседки не была такой «превентивно агрессивной» по отношению к Беларуси, то вильнюсским чиновникам не стоило бы гадать и так напрягаться. Потому что они бы точно знали заранее о приглашении своих военных наблюдателей на данное мероприятие – как это всегда бывало раньше.

Но даже сегодня Беларусь и Россия ничего не скрывают о предстоящих масштабных манёврах. Например, в первых числах апреля министр обороны Беларуси Виктор Хренин в очередной раз указал на то, что запланированное на сентябрь учение не представляет угрозы для других государств. А его цель – продемонстрировать готовность России и Беларуси защищаться. Основная задача «Запад-2025» – повышение уровня подготовки военнослужащих и улучшение взаимодействия между вооруженными силами двух стран.

Мало того, оба президента – России и Беларуси – периодически раскрывают информацию о самих учениях «Запад-2025» и подготовке к ним. Например, Владимир Путин 2 апреля заявил, что совместные действия России и Беларуси обеспечивают укрепление оборонного потенциала и надежную безопасность Союзного государства. По его словам, обе страны отстаивают законные внешнеполитические интересы и работают с зарубежными партнерами в целях формирования многополярного миропорядка. В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил подготовку к масштабному учению и подписал соответствующую директиву.

«Я подписал директиву по поводу этих учений, потому что их здесь организовывать надо и так далее. Полигоны определили. <…> Настало время и нам показать, что мы многое умеем. Здесь будут присутствовать и российские войска. Поэтому мы будем делать всё для того, чтобы защитить наше общее Отечество. Общее оно у нас от Бреста до Владивостока», – заявил белорусский лидер. Кроме того, он указал на то, как нагнетают обстановку западные соседи – Польша и страны Прибалтики. «Мы это не просто должны учитывать, мы считаемся с этим. Поэтому мы и учения проводим, которые рассчитаны на усиление нашей обороноспособности в связи с таким поведением наших западных соседей».

Хочется напомнить, что анонсирование учения состоялось достаточно давно – в начале января этого года. В связи с тем, что предстоящее мероприятие «Запад-2025» планируется как одно из наиболее масштабных за прошедшие годы (более 13 тыс. участников), Беларусь и Россия были обязаны и уже уведомили все государства – участников Венского документа о том, что состоится учение с данными параметрами.

Как видим, все действия в рамках подготовительных мероприятий очень прозрачны, и всё выполняется в соответствии с действующими международными договорами, которые, помимо всего прочего, предусматривают приглашение соответствующих иностранных представителей для наблюдения за манёврами. Разумеется, это требование также будет выполнено организаторами учения.

Тем не менее, на данный момент продолжает сохраняться определённая интрига. Как ранее отмечал помощник главы военного ведомства Беларуси Валерий Ревенко, решение о приглашении иностранных наблюдателей вырабатывается. Однозначный и положительный ответ получат те государства, которые лояльно относятся к Республике Беларусь, то есть наши союзники, друзья и партнеры. Что касается «партнеров с Запада», то Ревенко так же допустил возможность приглашения представителей ЕС и НАТО. Но – «решение вырабатывается».

Впрочем, опыт подсказывает, что от приглашения на белорусско-российское учение представителей отдельных стран-членов ЕС и НАТО мало что изменится. Да им и самим это приглашение не столь важно. Главное – сам факт проведения масштабного военного мероприятия на территории Беларуси. В этой связи в Варшаве, Вильнюсе, Риге и других европейских столицах напоминают об учении «Союзная решимость-2022», после которого якобы «российские войска, прибывшие на белорусскую землю, не вернулись в ППД, а были использованы для вторжения на Украину».

Сейчас, похоже, между соседними с Беларусью странами-членами НАТО идёт «перетаскивание одеяла на себя». Основной нарратив, используемый при этом – после завершения боевых действий на Украине (а это уже не за горами, если ЕС и НАТО не достигнут согласия) Россия и Беларусь нападут на ……. (вписать нужное государство). При этом в Вильнюсе, как в Риге и Варшаве точно знают, что никакого нападения на них не будет. Но не использовать такую страшилку, для запугивания своих граждан, чтобы заставить их активнее платить за натовских солдат и массово закупаемую военную технику – по их мнению, крайне неразумно.

Вот поэтому и поднимется информационная шумиха вокруг «Запада-2025», которая возможно (ожидаемо) перейдёт в истерию. Этот излюбленный приём западных политчиновников, как правило, используется в случае, когда им требуется увести внимание граждан от чего либо (например, от военной операции «коалиции желающих» по вводу «миротворцев» на Украину), или же для того, чтобы создать повод для «реагирования» блоку НАТО или «коалиции западных стран».

В Москве и Минске знают о таких уловках евроатлантического политбомонда и поэтому готовятся не только к «Западу-2025», но и к развитию событий в соответствии с подобными сценариями.

Владимир Вуячич