Битва за господство в воздухе. Чем обернется для ВСУ уничтожение F-16 - Мнения ТАСС

Игорь Коротченко — о том, что для Вооруженных сил Украины значит потеря истребителя и сколько их осталось

Минобороны РФ 13 апреля заявило, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет F-16 Воздушных сил Украины. Это было первое официальное подтверждение с российской стороны уничтожения американского истребителя в ходе СВО.

Огонь по своим

Однако это не первый случай уничтожения F-16 из состава Воздушных сил Украины. Как известно, в конце прошлого года был сбит первый F-16. Тогда американский истребитель, который пилотировал украинский пилот Алексей Месь, был уничтожен украинским же зенитным ракетным комплексом Patriot. Произошло это в результате нескоординированных действий между подразделениями ПВО ВСУ, которые использовали Patriot, и Воздушными силами Украины. Случился так называемый дружеский огонь.

Что касается нынешнего случая поражения, он еще раз показывает, что истребители F-16 не являются тем абсолютным оружием, на который делало ставку военное и политическое руководство Украины. В этот раз уничтожение цели было обеспечено действиями российской войсковой ПВО, для которой цели, подобные F-16, вообще не являются проблемой.

Вероятнее всего, F-16 был уничтожен либо зенитной ракетной системой большой дальности С-300В4, либо зенитным ракетным комплексом средней дальности "Бук-М2"/"Бук-М3", которыми активно насыщены российские подразделения. Они осуществляют противовоздушное прикрытие группировок ВС РФ, задействованных в СВО. ЗРС и ЗРК способны поражать цели в воздухе над Украиной в пределах дальности применяемых ракет.

Квалификация украинских пилотов

Надо отметить, что квалификация украинских пилотов, которые выполняют боевые задачи на американских F-16, очевидно, не отвечает профессиональным требованиям, то есть неудовлетворительна.

При любых вылетах, особенно на боевое применение, одним из обязательных требований является пилотирование на предельно низкой высоте, чтобы затруднить обнаружение F-16 и не произошло открытие огня со стороны российских средств ПВО. Квалификация украинского летчика, пилотировавшего F-16, была недостаточной, он подставился, засветился, как говорится, на экранах российских РЛС и/или средств радиолокации, входящих в состав С-300В4 или "Бук-М3/М3".

После идентификации цели с использованием системы госопознавания "свой — чужой" было получено подтверждение, что это истребитель противника. Соответственно, выполнен пуск ЗУР.

Пилот F-16 либо не знал, что по нему осуществлен пуск зенитными управляемыми ракетами со стороны Вооруженных сил России, либо не смог совершить маневр уклонения, или же этот маневр был неуспешным. В результате — боевая потеря.

Такая же судьба будет ждать любые другие истребители западного производства, которыми располагают ВСУ.

Защита от дронов

Завоевание и удержание господства в воздухе, в том числе в глубине воздушного пространства Украины, вдали от линии боевого соприкосновения, является для ВС РФ одной из приоритетных задач. Это немаловажная составляющая, которая обеспечивает в том числе и те успехи, которые сопровождают российские части и подразделения на поле боя. Поэтому для Украины единственным вариантом эффективного применения средств воздушного нападения остаются дроны.

А для российского оборонно-промышленного комплекса в этой связи задача номер один — не только кратное увеличение выпуска зенитных ракетных комплексов и систем всех существующих типов, но и модернизация зенитной артиллерии. Одним из средств, позволяющих нарастить возможности РФ в области противовоздушной обороны — особенно для отражения атак украинских дронов различного типа как в зоне боевого соприкосновения, так и при атаках на объекты в глубине территории России, — является модернизация зенитных установок ЗУ-23. Их десятки тысяч находится в арсеналах, на складах.

Модернизация, которая может быть осуществлена довольно эффективно, — это доработка ЗУ-23 за счет установки оптико-электронного блока с телевизионной и тепловизионной камерами — позволяет вести разведку воздушной обстановки в любое время суток. Лазерный дальномер определяет расстояние до цели, слежение за ней осуществляет автомат сопровождения целей. Плюс оборудование установок системой программируемого подрыва снаряда.

Таким образом, усовершенствованная ЗУ-23 станет средством высокоточного поражения. На мой взгляд, прикрытие объектов нефтегазового комплекса в глубине территории России, а также таких объектов, как склады боеприпасов, арсеналы, должно производиться именно с опорой на эти модернизированные установки. Для них любые цели в виде беспилотников не представляют никакой проблемы с точки зрения их поражения.

Западные истребители не вносят решающий вклад

По имеющимся данным, ВСУ располагают несколькими десятками истребителей западного производства, которые базируются на аэродромах в западных областях Украины, а также, возможно, на аэродромах Румынии и Польши. Очевидно, у Воздушных сил Украины остались единичные экземпляры Су-27, МиГ-29 — не более 20 единиц.

Поступает также западная боевая авиатехника из ряда стран НАТО — передают F-16, а также Mirage 2000 из Франции. Общий парк ВСУ может составлять порядка 30–40, максимум 50 таких истребителей. Но, еще раз подчеркну, их боевая эффективность пока крайне низка из-за отсутствия квалифицированных украинских пилотов, и по итогу эта техника не вносит какой-то решающий вклад в ход боевых действий.

Коротченко Игорь

Военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО)