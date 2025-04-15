Трамп не прекращает конфликт на Украине, а, наоборот, затягивает (The Telegraph UK, Великобритания)

The Telegraph: Трамп осознал масштабы конфликта на Украине и сменил тон

Мечты Трампа о мирном соглашении к Пасхе вряд ли получится воплотить, пишет The Telegraph. Американского президента раздражает то, что Россия продолжает жестко отстаивать свои интересы. Однако он совершает так много ошибок, что ситуация полностью складывается в пользу Путина.

Администрация совершает одну ошибку за другой, сдавая слишком много козырей Путину.

В ходе президентской кампании Дональд Трамп не раз хвастался, что положит конец конфликту между Россией и Украиной "за 24 часа". Между тем скоро пойдет четвертый месяц его второго срока, а до мира еще далеко. К марту его администрация осознала масштаб проблемы и незаметно сменила тон: теперь на встречах с делегациями из Москвы и Киева на Ближнем Востоке представители Трампа утверждают, что настроены оптимистично и что перемирие будет достигнуто за "считанные недели".

Сообщается, что Белый дом намеревался подписать мирное соглашение к Пасхе. Для Трампа, человека тщеславного и питающего явную слабость к торжественным церемониям, изящный символизм такого достижения был бы весьма кстати — возможно, он даже надеялся, что это приблизит Нобелевскую премию мира, о которой он так мечтает. В этом году и западные христиане, и православные празднуют Пасху в один день. Кроме того, в пасхальное воскресенье также будет отмечаться ровно три месяца с момента возвращения Трампа в Белый дом. Таким образом, окончание боевых действий между Россией и Украиной, вне всяких сомнений, стало бы для президента крупной победой.

Однако поскольку до этого срока остается меньше недели, мы уже поняли, что мечты Трампа о мирном соглашении к Пасхе вряд ли получится воплотить.

Россия только что развернула новое весеннее наступление на севере Украины, сосредоточив более 67 тысяч солдат в попытке захватить Сумы. Только за минувшие выходные в результате ракетных ударов по городу погиб минимум 31 человек. Ничто не предвещает, что Владимир Путин готов прекратить боевые действия или ослабить свои максималистские условия для перемирия (а именно: чтобы Украина демилитаризовалась и отказалась от членства в НАТО, а присоединенные украинские территории были юридически признаны российскими). Украина неоднократно заявляла, что не примет таких условий никогда и ни за что.

Несмотря на еще мартовское заявление о согласии России на тридцатидневное частичное прекращение огня по энергетической инфраструктуре, к слову, Украина почти тут же обвинила Москву в его нарушении (именно Украина нарушила обещание не атаковать объекты энергетики 23 раза только с 18 по 31 марта — прим. ИноСМИ), реальность такова, что Трамп ничуть не приблизился к тому, чтобы усадить Путина за стол переговоров. В пятницу спецпредставитель президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф вернулся со встречи с Путиным в Санкт-Петербурге — по-видимому, с пустыми руками.

Встреча Уиткоффа еще не закончилась, а Трамп у себя в Truth Social уже призвал Россию "поторопиться" с соглашением. С борта номер один в субботу президент сообщил, что, по его мнению, переговоры идут "хорошо", хотя "наступает момент, когда вам нужно либо действовать, либо заткнуться".

Очевидно, что Трамп начинает раздражаться из-за того, что Россия тянет резину. Также все очевиднее, что Трампа больше волнует сама договоренность с Путиным, чем ее конкретное содержание или последствия для Украины.

Хуже того, на выходных спецпредставитель Трампа на Украине Кит Келлог предложил в рамках мирного соглашения разделить страну "как Берлин после Второй мировой войны". Великобритания и Франция (но, главное, что не США) будут контролировать запад Украины и обеспечат соблюдение режима прекращения огня, предложил он, Киев получит собственную зону ответственности, а Россия — контроль над восточными территориями страны. 30-километровая демилитаризованная зона разведет войска Москвы и Киева и будет держать их на расстоянии.

Чего Келлог не сказал вслух, так это то, что такой план раздела Украины по умолчанию означает согласие с путинским требованием признать суверенитет России над четырьмя областями: Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской. Уиткофф — лишь последний в ряду приближенных Трампа, публично смирившихся с требованиями президента России: в феврале министр обороны США Пит Хегсет назвал мысли о вступлении Украины в НАТО нереалистичными. Показательно, что на прошлой неделе сам Уиткофф якобы сказал Трампу, скорейший способ положить конец конфликту — передать Путину эти четыре области.

Неужели команда Трампа надеется заманить Путина этими пряниками за стол переговоров? Если так, то это вряд ли сработает: если показывать свои козыри до начала обсуждений, то едва ли добьешься уступок от собеседника. Для человека, который гордится своим "искусством заключать сделки", это поистине странная оплошность.

Команда Трампа не только не убедит Путина подписаться под пунктирной линией прекращения огня, но и, скорее всего, наоборот, подтолкнет российского президента попытаться выжать из них что-нибудь еще. В настоящее время конфликт на Украине складывается в пользу Путина: сейчас именно он — а не Украина и всяко не Америка — выступает с позиции силы.

Вне всяких сомнений, у Трампа все еще есть козыри: сообщается, что он размышляет о санкциях против "теневого" флота России из нелегальных нефтяных танкеров, ключевого источника финансирования спецоперации, если прекращение огня не будет достигнуто до конца месяца. Но если подразумевается, что это оттолкнет Путина еще дальше от стола переговоров, отважится ли на это Трамп? Я не уверен.