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Военное обозрение

«19:0» - ПВО хуситов обновила статистику противостояния американским БПЛА MQ-9 Reaper

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Источник изображения: topwar.ru

Иллюстративное изображение

Йеменские повстанцы продолжают демонстрировать эффективность своей ПВО. Командование группировкой «Ансар Алла» сообщает о том, что в провинции Хадджа Йемена был сбил очередной американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. По данным хуситов, это уже 19-й такой дрон США, уничтоженный в воздушном пространстве Йемена. Статистика противостояния ПВО хуситов американским «Риперам»: 19:0. Хуситы утверждают, что такие БПЛА за всё время применения не уничтожили ни одного расчёта ПВО. Верить или нет, вопрос открытый.

Примечательно и то, что это уже 4-й MQ-9 Reaper, сбитый хуситами в апреле.

Пресс-секретарь указанной йеменской группировки при этом утверждает, что американский дрон был сбит с помощью «зенитной управляемой ракеты йеменского производства». Однако в США считают такие заявления ложью, утверждая, что поставками оружия хуситам продолжает заниматься Иран.

В любом случае йеменское ПВО сегодня представляет собой значительную силу. Уничтожение 19-ти ударно-разведывательных американских дронов тому явное подтверждение. Ни в одной своей операции США не теряли такого количества «Риперов», как в войне против йеменских «парней в тапках». И это притом, что в операции против «Ансар Аллах» участвуют не только американские войска, но также ВВС и ВМС Британии, Франции, Италии, Греции и других стран НАТО.

На этом фоне появляется информация о том, что «союзники» начали активнее вооружать «правительственные» войска Йемена с той целью, чтобы те взяли под свой контроль столицу страны и крупный порт Ходейда. Именно через этот порт, как утверждает разведка США, хуситы и получают львиную долю вооружения.

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