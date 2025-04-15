У российской подводной лодки проекта 945а уникальный титановый корпус — у ВМФ США таких нет (19FortyFive, США)

19FortyFive: у ВМС США нет аналогов уникальной российской подлодки "Кондор"

Российские подлодки "Кондор" с титановыми корпусами не имеют аналогов в США, пишет 19FortyFive. Они глубоководные и бесшумные, их тяжело отслеживать. А если Россия перебросит их в Черное море, чтобы помочь в конфликте с Украиной, результаты могут быть ошеломляющими, считает автор статьи.

Брент Иствуд

На что можно смело рассчитывать при анализе российского флота, — это на стабильный успех его подводных сил на протяжении десятилетий.

Кремль и его адмиралы всегда делали подлодки основой ядерной триады. Быстрые, бесшумные и с возможностью запуска оружия “судного дня”, они доставляли США и их союзникам массу неприятностей и хлопот.

Подлодкам проекта 945а “Кондор” (по классификации НАТО: Sierra II) — нужно больше внимания, чтобы определить их преимущества перед соперниками из США и НАТО.

Почему титан хорош в подводной войне

Подводные проекта 945 “Барракуда” (по классификации НАТО: Sierra I) и 945а “Кондор” имеют титановые корпуса. Русские вообще любят титановые конструкции.

Титан обладает большей прочностью при меньшем весе. Это улучшает скорость и маневренность на глубине.

Подлодки “Кондор” также славятся своей скрытностью и убийственной тишиной. Кроме того, у них превосходная защита от торпед и способность глубокого погружения.

Однако титановые корпуса нелегко изготавливать. Они дороги и требуют сложных производственных процессов. У класса “Кондор” всего один ядерный реактор — этот подход ранее был реализован в конструкции быстроходных ударных подводных лодок проекта 670 “Скат” (по классификации НАТО — Charlie).

Окончание холодной войны — тяжелые времена для строительства подлодок

В 1990 году была построена подлодка класса “Кондор” “Нижний Новгород”. За ней в 1993 году был заложен “Псков”. Это были тяжелые времена для российских корабелов.

Холодная война закончилась, а Советский Союз распался. Денег и ресурсов было мало, и само будущее флота было под вопросом.

Однако русские не сдавались, понимая, что им нужны скоростные и незаметные лодки, чтобы гарантировать выживание их военной мощи.

Подлодки класса “Кондор” быстры и делают акцент на атаке. Они несут широкий спектр вооружений, которые могут повредить или уничтожить вражеские корабли.

По данным сайта BulgarianMilitary.com, подлодки проекта 945а могут выпускать противокорабельные крылатые ракеты П-100 “Оникс”, противокорабельные крылатые ракеты Тип 96Р “Водопад” и РПК-6 “Водопад”, а также мощные торпеды Тип 40.

Подводные лодки “Кондор”: найти и уничтожить

Класс “Кондор” — поисково-ударные лодки. Они охраняют Родину от атак с близкого расстояния. Выискивают подлодки противника, особенно американские “бумеры”. Их противокорабельные ракеты мощные и могут долгое время оставаться незамеченными. Лодки проекта 945а быстры и могут развивать скорость в подводном положении до 36 узлов.

“Нижний Новгород” и “Псков” все еще несут службу в составе Северного флота. Их задача — патрулирование Арктики и обеспечение безопасности в регионе.

Титановые корпуса сложно производить

Русские могли бы построить больше подлодок класса Sierra II, но их было настолько сложно производить, что флот передумал.

Издание The National Interest объяснило все тяготы процесса их изготовления. “Чтобы успешно сваривать титановые панели в больших масштабах, советским инженерам пришлось сначала создать огромные ангары, герметично закрытые и заполненные инертным газом аргоном, который бы не мешал процессу сварки. Сварщикам приходилось облачаться в специальный громоздкий костюм, чем-то похожий на скафандр космонавта, который снабжал бы их кислородом во время работы внутри ангаров”.

Скрытная природа “Кондора”

Российский флот хранит класс “Кондор” в секрете. Владимир Путин ими не хвастается. Государственные СМИ редко раскрывают их участие в военно-морских учениях. И даже когда они это делают, сообщения оказываются весьма расплывчаты. Так, известно, что “Нижний Новгород” и “Псков” провели запуск торпед в 2019 году.

Ожидается, что Россия модернизирует лодки класса “Кондор” в этом десятилетии, после чего они продолжат службу в течение 2030-х.

“Нижний Новгород” и “Псков” могут быть переброшены в Атлантику или Черное море.

Однако у России есть большие планы на Арктику, и классу “Кондор” отводится обширная роль в стратегии и операциях в холодных водах этого региона.

Титановые корпуса дают подлодкам множество преимуществ, несмотря на сложность производства и дороговизну. Титановые подлодки глубоководные и бесшумные.Их крылатые ракеты и торпеды, несомненно, смогут уничтожить массу кораблей противника, если возникнет конфликт с Россией. Наконец, вокруг них нет шумихи в СМИ.

Подлодки класса “Кондор” тяжело отслеживать, и будет интересно посмотреть, как долго они пробудут в Арктике — и сможет ли Россия перебросить их в Черное море, чтобы помочь в конфликте с Украиной.

Брент Иствуд — доктор философии, автор книг. Основатель и генеральный директор технологической фирмы, предсказывавшей мировые события с помощью искусственного интеллекта. Бывший юридический ассистент сенатора Тима Скотта и консультант по вопросам обороны и внешней политики. Преподавал в Американском университете, Университете Джорджа Вашингтона и Университете Джорджа Мейсона. Офицер пехоты в отставке