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Интерфакс-АВН

Делегации РФ и США в Стамбуле обменялись нотами об обязательствах содействовать бесперебойному банковскому обслуживанию дипмиссий двух стран - МИД РФ

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Государственные флаги России и США
Государственные флаги России и США.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

Условлено разработать "дорожную карту" по вопросу о возврате конфискованной властями США объектов российской дипломатической недвижимости

Была продолжена работа по облегчению визового оформления и режима передвижения дипломатов в обеих странах

Москва. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Целью состоявшегося 10 апреля в Стамбуле раунда российско-американских экспертных консультаций была нормализация функционирования дипломатических представительств обеих стран и устранение "раздражителей", накопившихся в двустороннем "досье", говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале МИД РФ.

"Возглавляемые послом России в Вашингтоне Александром Дарчиевым и зам. заместителя госсекретаря США Сонатой Коултер делегации обменялись нотами, закрепляющими достигнутую договоренность о взаимных обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию российских и американских дипмиссий, а также осуществлению взносов Российской Федерации в бюджеты ООН и других международных организаций", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что "в контексте поставленного российской стороной вопроса о возврате конфискованных властями США шести объектов дипломатической недвижимости, принадлежащих Российской Федерации на правах собственности, условлено разработать "дорожную карту".

Дарчиев особо подчеркнул "важность срочных практических шагов в данном направлении, включая незамедлительный допуск на указанные объекты российских представителей для инспекции и оценки нанесенного ущерба".

Согласно сообщению, на консультациях "была продолжена работа по облегчению визового оформления и режима передвижения сотрудников дипмиссий по стране пребывания". Посол России "призвал энергичнее двигаться к решению крупных задач, способствующих укреплению взаимного доверия, расширению деловых и общественных связей, таких, как возобновление прямого авиасообщения".

"По итогам консультаций принято решение оперативно проработать высказанные предложения. Ориентир - выйти на взаимоприемлемые развязки к ближайшему новому консультационному раунду, сроки которого согласовываются", - информирует МИД РФ.

Ранее в Стамбуле прошел второй раунд российско-американских консультаций по нормализации дипломатических отношений. Российскую делегацию возглавил Александр Дарчиев, недавно назначенный послом России в США, а американскую - заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер.

Первый раунд переговоров в аналогичном формате состоялся в конце февраля в Стамбуле.

По оценке российской стороны, изложенной в сообщении на сайте МИД РФ, нынешние консультации прошли в содержательном ключе, и стороны условились продолжить диалог по данному каналу. В МИДе подчеркнули, что "в соответствии с поручением глав внешнеполитических ведомств были предметно обсуждены пути преодоления многочисленных "раздражителей", доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций".

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