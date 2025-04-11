Командование ВМС США призывает власти страны нарастить объёмы производства подводных лодок и авианосцев

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Командование американских ВМС призывает нарастить объемы производства подводных лодок, чтобы ежегодно ставить на вооружение по меньшей мере одну субмарину класса Columbia и две — класса Virginia. Параллельно с этим отмечается необходимость развивать программу авианосцев класса Gerald R. Ford.

Как сообщает издание Defence Industry Europe, в своем докладе в Сенате представители ВМС США констатировали, что такое расширение требует срочных инвестиций в промышленную базу и рабочую силу. В настоящее время уже ведутся работы по модернизации производства и поддержке цепочек поставок.

Однако эти инициативы столкнулись с проблемами, связанными с нехваткой рабочей силы и необходимостью модернизации устаревшей промышленной инфраструктуры. За период с 2018 года поставки комплектующих для подводных лодок увеличились более чем на 250%, однако, чтобы достичь желаемых результатов, их необходимо удвоить, чтобы иметь возможность удовлетворить текущие потребности американских ВМС. Часть деталей производится при помощи технологий 3D-печати, что позволяет существенно сократить время изготовления.

Главным приоритетом для ВМС США при этом остаются подводные лодки класса Columbia, которые являются основополагающей опорой американской ядерной триады. В настоящее время 24 подводные лодки этого класса уже стоят на вооружении, а еще 14 единиц находятся на разных стадиях производства. Однако производство из-за нехватки квалифицированной рабочей силы и задержек поставок материалов почти в два раза отстает от намеченного графика.