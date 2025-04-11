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Военное обозрение

«Очередной сигнал России»: ВВС НАТО начали учения Ramstein Flag 2025 по отражению нового «нападения» на страны альянса

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Источник изображения: topwar.ru

Объединенные силы Европы отражают нападение России, уничтожая российское ПВО и сбивая летящие на Запад стратегические бомбардировщики с красными звездами на крыльях. Это не трейлер нового фильма про Третью мировую войну, а сценарий новых учений НАТО под названием Ramstein Flag 2025.

Военно-воздушные силы стран НАТО отрабатывают отражение нового «нападения» России на альянс, но официально в документах такой формулировки нет, хотя все всё понимают. По сценарию учений, Россия напала на страны НАТО с воздуха, естественно, объединенные силы ВВС альянса уже отразили все воздушные атаки и ответным ударом уничтожили российскую ПВО. На последнем этапе, 10 и 11 апреля, ВС НАТО у побережья Нидерландов в Северном море отработают возможность поддержки сухопутных сил при обороне против вторгшегося противника, под которым опять же понимается Россия.

Всего в учениях задействовано 90 различных самолетов, а также вертолеты и беспилотники. Германия отправила на учения целых 8 истребителей Eurofighter. Как заявили в командовании ВВС НАТО, эти учения должны «послужить сигналом» России. Честно сказать, Россия уже и не считает эти «сигналы», потому что любые учения на Западе подаются именно с такой формулировкой.

Источник изображения: topwar.ru

Мы надеемся, что подобные учения будут сдерживать противника,

— заявил командующий ВВС альянса, генерал США Джеймс Хекер.

Тема якобы угрозы «нападения» России регулярно поднимается политическим и военным руководством альянса, и чтобы ни заявляли в Москве, это будет продолжаться. Западу нужен враг, и он его себе придумал. Так что дружить с Западом мы никогда не будем, а вот мирно сосуществовать вполне возможно, но это опять же зависит от действий Запада.

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Страны
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Нидерланды
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EF-2000
Проекты
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БПЛА
Военные учения
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