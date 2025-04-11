Космические силы США представили главе Пентагона планы создания системы ПРО "Золотой купол"

Вашингтон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Командование Космических сил США сообщило, что завершило разработку вариантов создания системы противоракетной обороны "Золотой купол" в рамках указания президента Дональда Трампа и направило свои рекомендации главе Пентагона Питу Хегсету для рассмотрения и одобрения.

Разработка программы создания системы ПРО "Золотой купол" началась в рамках инициативы Трампа, выдвинутой 27 января. В случае ее реализации США разместят в космосе оружие, предназначенное для уничтожения наземных межконтинентальных баллистических ракет в течение нескольких секунд после их запуска.

Кроме того, программа предусматривает вывод на орбиту нескольких тысяч спутников для обнаружения запусков баллистических ракет, а также космических аппаратов для их перехвата уже на орбите.

На первом этапе создания системы "Золотой купол" к 2026 году предполагается повысить точность и эффективность наземных противоракет. На создание полномасштабной системы может потребоваться от пяти до семи лет.