Финал конкурса технологий для освоения южного полюса Луны стартует в РФ в мае

Область около Южного полюса Луны недалеко от кратера Шеклтон.

Конкурс направлен на разработку инструментов для создания базы на южном полюсе Луны, привлекательном своими залежами водяного льда

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Финальный этап конкурса "Космический кубок: Миссия Луна", направленный на разработку решений для планирования строительства лунной базы и организованный научно-технологической гильдией "Рубежи науки" совместно с центром "ИТ-Планета", стартует в России в мае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Рубежей науки".

"Очный финальный этап стартует 23 мая в Москве. Из 482 поданных заявок в финал вышли 46 участников, объединенные в 17 команд", - рассказали там.

В организации отметили, что география конкурса охватила всю Россию от Дальнего Востока до европейской части страны. "Наибольшую активность проявили представители Томска (78 заявок), Москвы (57) и Астрахани (56). Также значительное количество заявок поступило из Санкт-Петербурга (33) и Челябинска (27)", - говорится в сообщении.

Конкурс направлен на разработку инструментов для создания базы на южном полюсе Луны, привлекательном своими залежами водяного льда. "Разрабатываемые решения должны учитывать взаимосвязь объектов инфраструктуры, требования безопасности и функциональность, а также управление распределением ресурсов для развития лунной базы", - добавили в "Рубежах науки".

Основатель гильдии Илья Чех подчеркнул необходимость формирования в РФ нового поколения энтузиастов, готовых работать над сложными задачами, возникающими в ходе освоения естественного спутника Земли. "Для нас важно создать технологический, научный и общественный базис для выхода человечества в дальний космос, и колонизация Луны является одним из важнейших шагов на этом пути, так как именно на ней будут отрабатываться ключевые технологические решения и алгоритмы", - сказал он.