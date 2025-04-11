Трамп: У нас есть оружие, о котором никто не имеет понятия

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Американский президент Дональд Трамп «пригрозил» миру неизвестным никому оружием, которым якобы обладают Соединённые Штаты.

В ходе беседы с журналистами в Белом доме, когда они коснулись темы эскалации отношений с Китаем из-за тарифной политики, Трамп отметил, что страна обладает «оружием, о котором никто не знает».

У нас есть оружие, о котором никто не имеет понятия, что это такое. И это самое мощное оружие в мире, мощнее которого близко нет ни у кого

- уверенно заявил журналистам Трамп, при этом ничего не сказав о самом оружие.

Что касается возможной эскалации из-за повышения пошлин на товары из Китая, то, по словам Трампа, китайский лидер Си Цзиньпин «один из самых умных людей в мире», который не позволит этому случиться.

Похожее заявление Дональд Трамп уже делал в бытность президентом США во время своего первого срока в сентябре 2020 года. Тогда он сказал, что Штаты имеют вооружения, о которых никто не знает и что было бы лучше, если о них никто и не узнал бы.

Напомним, что Вашингтон и Пекин в эти дни обменялись новыми рекордными взаимными повышениями тарифов. Вчера на 50% были повышены пошлины на китайские товары, поступающие в США, а сегодня на те же 50% возросли тарифы на американские товары, которые направляются в КНР. Таким образом, американские пошлины достигли 125%, китайские - 84-х.