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ЦАМТО

В Бишкеке обсуждены вопросы совершенствования системы связи государств – членов ОДКБ

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Вид на центр Бишкека. Архивное фото
Вид на центр Бишкека. Архивное фото.
Источник изображения: © Sputnik / Акылбек Батырбеков

ЦАМТО, 10 апреля. В Бишкеке 8-10 апреля состоялась рабочая встреча руководителей органов управления связью оборонных ведомств государств – членов ОДКБ.

В ней приняли участие делегации Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Объединенного штаба ОДКБ и представители промышленности.

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков в своем видеообращении к участникам рабочей встречи обратил внимание на необходимость совместных усилий в целях подготовки на межгосударственном уровне решений, способствующих совершенствованию системы управления коалиционными группировками войск, а также формирования единых взглядов и подходов в развитии системы связи как технической основы системы управления. Он также отметил, что целенаправленная работа в данном направлении в Объединенном штабе организована и проводится в тесном взаимодействии с оборонными ведомствами государств-членов ОДКБ.

Участники совещания в ходе рабочей встречи обсудили вопросы сопряжения техники и средств связи с учетом опыта современных локальных конфликтов, совершенствования системы связи Войск (Коллективных сил) ОДКБ и информационного взаимодействия. Особое внимание было уделено рассмотрению применения в контингентах Войск (Коллективных сил) ОДКБ перспективных средств связи, обеспечивающих принципиально новые возможности при организации связи.

По результатам рабочей встречи приняты предложения, направленные на совершенствование функционирования системы связи, определены направления улучшения технической основы системы межгосударственного информационного взаимодействия ОДКБ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Белоруссия
Казахстан
Россия
Таджикистан
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Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Сердюков Анатолий
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