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Интерфакс-АВН

Баку и Пекин начинают диалог о сотрудничестве в оборонной промышленности - Алиев

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ POOL/ ТАСС

Баку. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Азербайджан и Китай начинают диалог о сотрудничестве в оборонной промышленности, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев, отметив, что китайские компании приглашены в качестве стратегических партнеров в разных областях, включая зеленую энергетику.

"Мы начинаем диалог по сотрудничеству в оборонной промышленности и думаем, что это может быть очень перспективным процессом, потому что Азербайджан продолжает модернизировать свои вооруженные силы", - сказал Алиев в среду в Баку на встрече с участниками международного форума "К новому мировому порядку".

Глава государства отметил, что Баку и Пекин в 2024 году подписали Декларацию о стратегическом партнерстве, что "является очень важной вехой в наших двусторонних отношениях, поскольку наличие формата стратегического партнерства в сотрудничестве с такой великой страной, как Китай, конечно, крайне важно для нас".

"Сейчас мы активно работаем с китайскими компаниями. Мы пригласили их стать нашими стратегическими партнерами в разных областях, в том числе в области зеленой энергетики. Их компании были выбраны в качестве наших партнеров по производству экологически чистых средств общественного транспорта. Первое производство ожидается в этом году. Кроме того, китайские компании являются поставщиками солнечных панелей, которые устанавливаются в Азербайджане при участии инвесторов из других стран. В то же время мы находимся на стадии переговоров с некоторыми китайскими компаниями относительно прямых инвестиций в зеленую энергетику", - подчеркнул глава государства.

Алиев добавил, что Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Китаем в сфере совместного производства, транспорта, развития Среднего коридора, увеличения объема грузоперевозок.

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Азербайджан
Китай
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