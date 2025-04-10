The Times: Иран впервые поставил шиитским группировкам в Ираке способные достать до Европы ракеты класса «земля — земля»

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Шиитские группировки в Ираке, традиционно поддерживаемые Ираном, впервые получили на вооружение ракеты класса «земля — земля» большой дальности. Об этом пишет The Times.

По данным британского издания, ссылающегося на неназванные источники, Иран впервые поставил иракским шиитским группировкам ракеты большой дальности, укрепляя свои силы в регионе на случай конфронтации с США и Израилем. Причем вопреки ожиданиям. Предполагалось, что Тегеран временно свернет поддержку своих прокси-сил на других территориях, но пока все наоборот.

Как сообщают источники, поставку ракет осуществил Корпус стражей исламской революции еще на прошлой неделе, там не только ракеты большой дальности, способные достигнуть Европы, но и меньшей, для ударов по более близким целям. Количество и другие подробности не сообщаются.

Ранее сообщалось, что Иран привел свою армию в состояние боевой готовности на фоне угроз Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам. К США обещал присоединиться Израиль. Вернее тут наоборот, к Израилю США.

Судя по приготовлениям Ирана, в Тегеране не сильно надеются на предстоящие 12 апреля в Омане переговоры с американцами по иранской ядерной программе, заранее готовясь к обещанным Белым домом «невиданным бомбардировкам». Ответ Иран, как видим, тоже готовит.