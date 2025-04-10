Европейские союзники призывают США воздерживаться от неожиданного сокращения численности своих войск на континенте (Bloomberg, США)

Bloomberg: европейские страны просят США уведомлять их о планах вывода войск

Европейские страны – члены НАТО уже смирились с тем, что США уменьшат численность своих войск на континенте, передает Bloomberg. Европейцы просят лишь о том, чтобы их об этом предупредили заранее. Они опасаются, что узнают об уходе американских военных из сообщений СМИ.

Андра Тиму

Андреа Палачиано

По словам людей, знакомых с этим вопросом, европейские союзники призывают США согласовывать с ними любые планы по сокращению своего военного присутствия в Европе во избежание дестабилизации обороны НАТО.

По сообщениям анонимных источников, европейские власти смирились с тем, что администрация Трампа почти наверняка выведет часть из примерно 80 000 американских военнослужащих, дислоцированных в Европе, в том числе из стран Восточной Европы, которые наиболее уязвимы к угрозе со стороны России. Европейские власти стремятся лишь смягчить наихудшие последствия таких изменений.

"Независимость" Европы?

Отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию, представитель НАТО заявил, что вопрос о размещении войск находится в компетенции США.

Любое решение Белого дома о выводе войск и вооружений из Европы может подорвать активные усилия союзников по НАТО по повышению их способности сдерживать Россию. По слухам, разрыв привычных каналов коммуникаций из-за переполоха, устроенного Трампом в Вашингтоне, пробудил у европейцев опасения, что их никто заранее не предупредит о такого рода решениях, и о выводе тысяч американских военнослужащих они узнают из СМИ.

По сообщению NBC News, в США рассматривается возможность вывода до 10 000 военнослужащих из Восточной Европы. До конфликта на Украине в Европе базировалось около 65 000 военнослужащих США, после его начала их численность иногда достигала и 100 000 человек.

По словам одного немецкого дипломата, ожидалось, что об этом шаге будет объявлено раньше, например, во время выступления вице-президента Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале.

Когда на прошлой неделе министры иностранных дел НАТО встречали госсекретаря США Марко Рубио в штабе альянса, европейцы попытались заверить его в том, что они начинают брать на себя больше ответственности за собственную оборону и увеличивают военные расходы, что было давним требованием Трампа. Высокопоставленные дипломаты НАТО заявили, что все союзники согласны с тем, что бремя расходов нужно перераспределить.

Взамен европейцы хотели, чтобы их американские партнеры обязались заблаговременно сообщать о любом выводе войск. По словам дипломатов, основной посыл состоял в том, что европейским союзникам нужно время, чтобы подготовиться к сокращению американского присутствия.

Белый дом и Совет национальной безопасности США не прокомментировали запрос Bloomberg News.

Любой вывод войск США в таком быстром темпе может способствовать ослаблению Европы. Континент по-прежнему сильно зависит от военного руководства в Вашингтоне, а его лидеры пытаются быстро развить оборонные возможности. Эти усилия осложнены глубокими разногласиями внутри ЕС по поводу того, как финансировать возросшие военные расходы и укреплять слабую оборонную сферу Европы.

Тем временем европейские чиновники продолжают убеждать Вашингтон, что американское военное присутствие несет политические выгоды Америке. Один высокопоставленный европейский дипломат заявил, что они пытаются убедить США в том, что их войска на континенте проецируют американскую политическую силу.

Другой чиновник заявил Bloomberg News, что вывод из Европы американских военных структур, связанных с логистическим обеспечением, авиацией и разведкой, окажет большее влияние на потенциальные очаги напряженности в Азии, чем сокращение численности войск.

Точное количество перемещаемых войск и места, откуда ихвыведут, пока неизвестны. Однако, по словам источников, речь может идти о 20 000 солдатах, направленных бывшим президентом Джо Байденом в Восточную Европу после начала конфликта на Украине.

По словам европейских чиновников, пожелавших остаться анонимными, члены альянса ожидали, что США в конечном итоге сократят этот контингент. По словам других источников, знакомых с этим вопросом, администрация бывшего президента Байдена также рассматривала возможность сокращения численности американских войск.

Однако, как заявили европейские официальные представители, вызывает куда больше опасений возможное сокращение численности американских войск сверх того контингента, что был недавно развернут Байденом.

Ряд должностных лиц США, как, например, Майк Роджерс, председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам от республиканской партии, и генерал Крис Каволи, глава Европейского командования США, выступают против любого крупномасштабного вывода войск. Это, по их словам, может обернуться негативными последствиями для безопасности США. Выступая на слушаниях в Палате представителей во вторник, генерал Каволи заявил, что нынешняя структура вооруженных сил должна быть сохранена, так как базы США в Европе важны для проведения операций в Арктике и на Ближнем Востоке.

Восточный фланг

Даже ограниченный вывод войск будет сигнализировать о снижении заинтересованности США в прифронтовых государствах НАТО, таких как Польша и Румыния. Такой шаг может углубить разногласия внутри альянса и придать смелости Москве, чьи войска продолжают продвигаться вперед на Украине.

Командование вооруженных силСША в Европе и Африке сообщило в понедельник, что оно переводит часть войск со своей базы в Ясёнке на другие объекты в Польше.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил во вторник, что он получил заверения от США в том, что они не будут сокращать численность войск в стране, и он надеется, что Белый дом выполнит это обязательство.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в Варшаву в прошлом месяце заявил, что взаимная поддержка должна быть подобна “улице с двусторонним движением”.

“Европа должна знать, что на дядю Сэма по-прежнему можно положиться”, – сказал Рютте, добавив, что он уверен в готовности США защищать союзников по НАТО в случае нападения.