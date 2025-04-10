«Им сверху видно всё…»: идентификация со спутника США свидетельствует о том, что в КНДР завершается дооснащение самого крупного северокорейского военного корабля

Источник изображения: topwar.ru

Северокорейская армия активно пополняется все новыми видами вооружений и военной техники. При этом с учетом введенных давно в отношении КНДР в том числе международных санкций Пхеньян развивает свой ВПК практически самостоятельно.

Есть неподтвержденные предположения, что помощь КНДР в этом оказывает КНР, а с недавнего времени и Россия.

При этом все разработки, производство оружия, оснащение армии в Северной Корее в основном засекречены. Хотя некоторая информация и становится достоянием СМИ. Кроме того, полигоны, где проходят тренировки северокорейских солдат, проходят испытания новинок ВПК часто лично посещает председатель КНДР Ким Чен Ын. После этого некоторые снимки публикуются в Центральном телеграфном агентстве Кореи (ЦТАК).

В частности, южнокорейское онлайн-издание Beyond Parallel (проект CSIS), проанализировав спутниковые снимки, сделанные 6 апреля американской компанией Maxar Technologies, предположило, что на них можно увидеть, пожалуй, самый крупный военный корабль, построенный в Северной Корее. Скорее всего, это новый фрегат с управляемыми ракетами (FFG) в доке «оснащения» военно-морской верфи Нампхо.

Новый FFG находится в плавучем сухом доке длиной 120 метров и в основном покрыт сеткой, чтобы ограничить обзор сверху. Судя по всему, корабль почти полностью достроен и сейчас проходит процесс его «оснащения», в ходе которого завершается внутреннее строительство, устанавливается оборудование и загружаются припасы, прежде чем его передадут ВМС КНДР.

Плавучий сухой док расположен рядом с недавно обновленным доком для достройки судов, с двумя башенными кранами и складом материалов и деталей, подготовленными для достройки судна. Несмотря на то, что судно прикрыто специальной сеткой, его длина составляет примерно 140 метров, что делает фрегат самым большим военным кораблем, построенным в Северной Корее. Судя по предполагаемой длине и форме надстройки, это судно, которое посетил председатель КНДР Ким Чен Ын в начале марта 2025 года.

Источник изображения: topwar.ru

Согласно свежему опубликованному анализу спутниковых снимков строящихся новых боевых кораблей КНДР, они смогут нести 50 и более ракет на борту, писало 2 апреля агентство «Рейтер». Как говорится, «им сверху видно всё…»

Источник изображения: topwar.ru

Так, американский эксперт Джеффри Льюис, идентифицировал в передней части одного из кораблей (в районе верфи в Нампхо) не менее 32 мест для установок вертикального пуска (УВП) для крылатых или/и противокорабельных или/и зенитных ракет.

В задней части корпуса также заметны адаптации под УВП, хотя и в сильно меньшем числе (но не менее 18 единиц).

Таким образом, КНДР быстро двигается к появлению в составе своих ВМС первых кораблей с управляемым ракетным оружием (УРО) с вполне актуальными конструкторскими компоновочными решениями.