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Военное обозрение

Южнокорейская компания показала видео мобильной установки, способной в считанные минуты развернуться в надувной макет истребителя

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Источник изображения: topwar.ru

Южнокорейская оборонная компания WooriByul опубликовала видео, на котором можно увидеть работу мобильной установки, способной в течение считанных минут трансформироваться в полномасштабную имитационную копию боевого самолета.

Опубликованный видеоролик демонстрирует, как трейлер оперативно разворачивается и превращается в реалистично выглядящий надувной макет истребителя. Как утверждается, система предназначена для использования в качестве макета-приманки во время боевых действий для введения в заблуждение систем наблюдения и наведения противника. Такие качественно выполненные надувные макеты могут существенно увеличить расход противником дорогостоящих боеприпасов.

Тем временем США перебрасывают на Ближний Восток часть ЗРК Patriot из Южной Кореи. По информации издания Yonhap, соответствующее решение сделано по согласованию с Сеулом, который заблаговременно предупредили о первой в истории многомесячной передислокации этих ЗРК в новый регион.

В Южной Корее штатно развернуты два батальона ЗРК Patriot. Американские системы ПВО обороняют воздушное пространство в Кэмп-Кэролл на юге полуострова, авиабазах Сувон и Осан, а также на армейской базе Гарнизон-Кэйси в северной части страны. Каждый батальон традиционно состоит из 4-5 батарей. На Ближний Восток, по разным данным, может быть выведено от одной до двух полных батарей, то есть от 6 до 16 ЗРК.


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Страны
США
Южная Корея
Продукция
Patriot ЗРК
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