«Авиаматка» в действии: Турция показала запуск дрона Super Şimşek с беспилотника ANKA III

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8 апреля 2025 года турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) достигла новой вехи в развитии беспилотных средств ведения воздушного боя, успешно запустив высокоскоростной дрон Super Şimşek с малозаметного БПЛА ANKA III. Соответствующее видео показано в сети.

Испытания проходили на высоте 3060 метров и скорости 150 узлов в рамках развития концепции «верного ведомого», которая набирает популярность во всём мире и призвана обезопасить пилотируемые или дорогостоящие аппараты во время проведения операций с высоким уровнем риска.

ANKA III, совершивший свой первый полёт в декабре 2023 года, оснащён турбовентиляторным двигателем, позволяющим ему развивать скорость до 0,7 Маха и подниматься на высоту до 12 тыс. м. Он может летать в течение 10 часов и нести до 1200 кг полезной нагрузки во внутренних отсеках, выполняя различные задачи.

Последнее испытание позволяет использовать ANKA III в роли «авиаматки», выступая в качестве платформы для запуска других аппаратов.

Super Şimşek, разработанный TUSAŞ как усовершенствованная версия беспилотника Şimşek, представляет собой высокоскоростной БПЛА, предназначенный для выполнения различных задач, включая кинетические атаки, РЭБ, разведку и постановку ложных целей. Обладая дальностью действия до 700 км и максимальной скоростью около 0,9 Маха, он может нести различную полезную начинку, в том числе инфракрасные/радиочастотные усилители сигнатуры, боеголовки (в том числе ИК для поражения воздушных целей), системы постановки помех, электронно-оптические датчики и радары.