В Пентагоне обеспокоены истощением запасов высокоточного оружия из-за ударов по Йемену и помощи Украине

Источник изображения: topwar.ru

Новое руководство Министерства обороны Соединенных Штатов забило тревогу, очевидно, в рамках начатого впервые в истории существования Пентагона аудита, на предмет того, что армия США рискует потерять даже паритет в противостоянии с Китаем. Речь идет об истощении запасов дальнобойных средств поражения, которые очень нужны будут, начнись, действительно, конфликт с КНР.

Причины на поверхности. Это проставки высокоточного оружия большой дальности Киеву и удары по повстанцам-хуситам в Йемене. Американские военные считают, что им придется воспользоваться запасами в Азии, чтобы пополнить запасы на Ближнем Востоке, пишет со ссылкой на свои источники в Конгрессе США американская газета The New York Times (NYT). При этом источники издания сообщают, что поддержка Украины, десятилетия военных кампаний на Ближнем Востоке и в Афганистане выкачали важные военные ресурсы США и из Азии.

Также готовность США к действиям в Тихоокеанском регионе снижается из-за развертывания военных кораблей и самолетов на Ближнем Востоке. Они работают в высоком операционном темпе, из-за чего даже базовое обслуживание оборудования становится проблемой.

Некоторые советники в администрации Трампа, министр обороны США Пит Хегсет и его заместитель по оборонной политике Элбридж Колби считают, что Штаты должны отдать приоритет укреплению своих сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать Китай, который быстро наращивает свой военный, включая ядерный, арсенал.

И при всем этом Трамп еще грозится фактически развязать войну с Ираном, который в военном плане никак не сравнить с их прокси — йеменскими хуситами. Да и их одолеть британо-американской коалиции никак не удается.

По словам собеседника NYT, представитель Пентагона недавно сообщил помощникам конгрессменов, что ВМС США и Индо-Тихоокеанское командование ВС страны «очень обеспокоены» темпами расхода боеприпасов в Йемене. Представитель американского военного ведомства высокого ранга заявил, что Пентагон «рискует столкнуться с реальными оперативными проблемами» в случае любого конфликта в Азии.