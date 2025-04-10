Войти
Военное обозрение

В Пентагоне обеспокоены истощением запасов высокоточного оружия из-за ударов по Йемену и помощи Украине

300
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Новое руководство Министерства обороны Соединенных Штатов забило тревогу, очевидно, в рамках начатого впервые в истории существования Пентагона аудита, на предмет того, что армия США рискует потерять даже паритет в противостоянии с Китаем. Речь идет об истощении запасов дальнобойных средств поражения, которые очень нужны будут, начнись, действительно, конфликт с КНР.

Причины на поверхности. Это проставки высокоточного оружия большой дальности Киеву и удары по повстанцам-хуситам в Йемене. Американские военные считают, что им придется воспользоваться запасами в Азии, чтобы пополнить запасы на Ближнем Востоке, пишет со ссылкой на свои источники в Конгрессе США американская газета The New York Times (NYT). При этом источники издания сообщают, что поддержка Украины, десятилетия военных кампаний на Ближнем Востоке и в Афганистане выкачали важные военные ресурсы США и из Азии.

Также готовность США к действиям в Тихоокеанском регионе снижается из-за развертывания военных кораблей и самолетов на Ближнем Востоке. Они работают в высоком операционном темпе, из-за чего даже базовое обслуживание оборудования становится проблемой.

Некоторые советники в администрации Трампа, министр обороны США Пит Хегсет и его заместитель по оборонной политике Элбридж Колби считают, что Штаты должны отдать приоритет укреплению своих сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы сдерживать Китай, который быстро наращивает свой военный, включая ядерный, арсенал.

И при всем этом Трамп еще грозится фактически развязать войну с Ираном, который в военном плане никак не сравнить с их прокси — йеменскими хуситами. Да и их одолеть британо-американской коалиции никак не удается.

По словам собеседника NYT, представитель Пентагона недавно сообщил помощникам конгрессменов, что ВМС США и Индо-Тихоокеанское командование ВС страны «очень обеспокоены» темпами расхода боеприпасов в Йемене. Представитель американского военного ведомства высокого ранга заявил, что Пентагон «рискует столкнуться с реальными оперативными проблемами» в случае любого конфликта в Азии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Иран
Йемен
Китай
США
Украина
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.04 10:38
  • 1
Ответ на "В США рассказали о бесполезности «Адмирала Кузнецова»"
  • 10.04 09:13
  • 21
«Не в пользу российской машины»: 38-й НИИИ БТ МО завершил испытания трофейной американской БМП Bradley M2A2 ODS SA
  • 10.04 07:58
  • 8373
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.04 01:23
  • 1
Глава Пентагона Пит Хегсет: США вернут Панамский канал, выведя из-под влияния Китая
  • 09.04 19:26
  • 1
В «Ростехе» рассказали об эффекте поражения от долгоживущей ударной волны
  • 09.04 19:10
  • 2
Белоусов: в каждой группировке налажено производство наземных роботов
  • 09.04 17:47
  • 36
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.04 13:47
  • 1
ВВС Узбекистана могут стать вторым оператором многоцелевых истребителей 5-го поколения J-35A
  • 09.04 07:49
  • 1
В России создан прототип компьютера, работающего со "скоростью света"
  • 09.04 07:24
  • 1
Крылатая ракета Х-69 в зоне СВО: китайская оценка
  • 09.04 05:23
  • 4
И еще раз по поводу БМП и "рекомендаций" - раз статья на эту тему появилась снова.
  • 08.04 22:18
  • 2
Россия переоценила свои силы, начав спецоперацию на Украине слишком маленьким контингентом - Царёв
  • 08.04 17:08
  • 3
Французская армия начинает копировать военный опыт России
  • 08.04 16:23
  • 1
В России рассказали о прорыве в создании субмарин
  • 08.04 15:52
  • 1
Лицам без гражданства предлагают разрешить заключать контракт на службу в ВС РФ